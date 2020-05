Calendario que llama a la prudencia

La Unión Ciclista Internacional es clara en afirmar que el normal desarrollo del nuevo calendario World Tour 2020 dependerá de cómo evolucione el tema de la pandemia.

En ese sentido, protagonistas del ciclismo comentan que si bien hay carreras importantes que se cruzan, como el Giro de Italia, del 3 al 25 de octubre, y la Vuelta a España, entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre, lo primordial es que hayan las condiciones suficientes para correr.

La reanudación de la temporada está prevista con la Strade Bianche, el 1° de agosto.

“El punto clave será el Tour (29 de agosto al 20 de septiembre). Si la carrera francesa no se logra celebrar, de ahí para allá van a sufrir muchos cambios los demás eventos. Hay que ser muy prudentes porque el ciclismo es un deporte sicomotriz, en el que van rodando muchos mientras comparten un espacio”, así lo expresa Luis Fernando Saldarriaga, técnico colombiano.

“Es peligroso porque nadie va a correr con máscaras. Este deporte tiene que fortalecerse con un protocolo serio y estructurado, pero aún no lo presentan. Todo dependerá de las normas de los gobiernos y así hay que acatarlo. Para mí el calendario no quedó bien compensado pero es lo que hay, porque esto se trata es de salvar el pedalismo. Por ejemplo, en un mismo día habrá competencia de tres citas importantes, como Giro, Vuelta y París-Roubaix -25 de octubre-, pero desde que se pueda correr esto no tendrá incidencia. Lo fundamental es retomar y que los patrocinadores, ciclistas y la misma sociedad estén activos frente a todo esto”, agrega Saldarriaga.

En ese sentido, se mostró Javier Guillén, director de la Vuelta a España, que recortó sus días de competición a 18. “Estamos satisfechos con el calendario después de toda la incertidumbre que rodea las circunstancias de este año, la mejor noticia es que hay fechas. Nuestra posición en el calendario y el entorno de carreras me hace pensar que tendremos una buena participación. La mejor solución posible”, señaló Guillén a la agencia EFE.

El directivo vio como “inconveniente” la coincidencia de la ronda ibérica con el Giro en seis etapas y con dos carreras de un día, París Roubaix y Lombardía. “Pero seremos capaces de congeniar las carreras. Tendremos tres horarios distintos”.

Para el orientador antioqueño Andrés Felipe Torres conocer las nuevas fechas es para los ciclistas, en el tema deportivo, algo bueno porque van a tener tiempo de preparar sus objetivos y podrán mantener sus expectativas altas de cara a la competencia.

Pero Torres cree que si un pedalista buscaba hacer una notable presentación en dos grandes pruebas, ahora le será más complicado. “Esto debido al corto periodo de recuperación que será de un mes. Pienso que todos los equipos se van a enfocar en un solo objetivo, porque no creo que se vayan a inclinar tanto al Tour de Francia, a la Vuelta a España como al Giro de Italia, además están los famosos monumentos -carreras de un día-”.

Mientras que el estratega Raúl Mesa advierte que “Es un calendario bien acomodado. Empezar las competencias en agosto dará espacio para que los europeos y colombianos tengan una buena preparación. En cuanto a las citas de tres semanas me parece algo bueno porque el ciclismo no lo pueden parar, de esta forma no se alejan los patrocinadores. Pienso que las fechas son adecuadas, los mejores estarán en el Tour y luego los equipos le podrán dar oportunidad al resto de su gente para estar en Vuelta y Giro” .