Futbolista del DIM denunció amenazas en su contra; el equipo inició acciones legales

Después de la final contra Santa Fe, el delantero bolivarense fue uno de los más criticados por la afición. En redes sociales se pusieron mensajes pidiendo su salida del club. Los mismo ocurrió con otros futbolistas. No obstante, León, quien se mostró conmovido tras no quedarse con el título y lloró dentro del campo de juego, manifestó su voluntad de salir.

Después de que el DIM sacó el comunicado, León Muñiz también se pronunció en sus redes sociales. “Me presento con el fin de acabar con algo mal informado, quizás personas a las cuales no les hice ver o escuchar lo que querían, empezaron a inventar cosas que no salieron de mi boca. Siempre he sido un profesional en todo lo que hago. Respeto esta institución y su hinchada desde el momento en que llegué. Las personas cercanas saben que no sería capaz de decir lo que se rumora”, escribió el futbolista.