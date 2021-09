Lina Marcela Hernández fue la mejor colombiana y latinoamericana en el segundo día de competencias de los Mundiales de ciclismo en Bélgica.

La antioqueña, de 22 años, compitió en la contrarreloj élite femenina y terminó en elpuesto 34, 4:22 de la campeona, Ellen Van Dijk, de Países Bajos, quien registró 36:05.

Tras la prueba, Lina aseguro estar contenta con su resultado, pero no conforme. “Muy feliz por esta nueva experiencia que sumo a mi palmarés en la máxima categoría, las sensaciones han sido muy buenas y espero volver y trabajar un poco más en esta especialidad para hacerlo mucho mejor”, dijo la corredora en declaraciones a la Federación nacional.

La otra representante del país en esta especialidad fue Lorena Colmenares, debutante en los Mundiales, puesto 42 a 6:15 de Dijik.

“Lo que sentí hoy de tomar la partida y representar a mi país en esta prueba fue algo indescriptible, yo acá vine a gozar, sé que no soy especialista, pero cuando me dijeron que tenía que correrla dije que sí, esto no lo vive todo el mundo y me deja una alegría inmensa”, comentó Colmenares.

Papel de los hombres

Los primeros en saltar al pavimento fueron Víctor Ocampo y Santiago Buitrago para el recorrido de 30,3 kilómetros entre Knokke y Heist-Brujas, en contrarreloj.

Ocampo, oriundo de El Carmen de Viboral, partió y cuando bajaba de la rampa sufrió una caída: “fue un raspón, no tuve fallas mecánicas, por eso me paré y seguí”, dijo.

Al final de la competencia el paisa llegó impuso un tiempo de 37:10, que le valió para quedar en la casilla 47, a 2:50 del ganador, el danés Johan Price (34:29).

“Esta fue una crono demasiado plana y en Colombia no estamos acostumbrados. Mi única experiencia previa fue un simulador”, afirmó .

Buitrago tuvo mejor desempeño al ocupar el puesto 38, a 2:12 del vencedor, Price.

A estos dos escarabajos les queda la prueba en la ruta que se realizará este vienes entre Amberes y Lovaina, con un recorrido de 160.90km.

Hoy se lleva a cabo la contrarreloj júnior en femenina desde las 6:00 a.m y masculina, a las 8:00 a.m.

La Selección nacional estará representada por Brayan Vargas, en varones, y Sara Moreno y Gabriela López, el damas