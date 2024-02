“Al final uno está donde debe estar. Estoy contento donde me encuentro. Próximamente estaré con este equipo en Europa, donde quiero hacerlo bien, pues si sigo así me gustaría volver a una escuadra grande, esa es mi idea. Quiero demostrar que soy un buen corredor, que tiene humildad, que trabaja; Dios quiera se me dé otra vez esa oportunidad”.

Hay gente en redes sociales que dice no comprender cómo un corredor como usted no integra en este momento un equipo en Europa, ¿qué opina de esto?

Y ganar en Colombia ante los World Tour ratifica que a sus 25 aún puede luchar contra ellos en el Viejo Continente...

“Sí, es que yo más que nadie sé que puede estar corriendo al lado de ellos, ya sea defendiendo a un compañero, disputando etapas... Es decir, dependiendo del trabajo que me asignen sé que puedo darles la talla”.

¿Qué pasó luego de finalizar su vínculo con el Bahrain?

“Después de salir del Bahrain viví momentos difíciles, no tuve las mejores amistades y estas te llevan a cosas malas. Estuve un poco descarrilado y entré a un hueco sicológico del cual no podía salir, la pasé muy mal, tanto que ni quería montar en bicicleta. Luego mi familia me ayudó a superar esas dificultades. Fue duro para mis seres queridos porque en realidad tuve problemas, pero gracias a esas pocas personas que me rescataron logré salir adelante”.

¿Quién es ahora Alejo Osorio?

“Después de superar todos esos problemas aterricé, volví a poner los pies en la tierra y dejé atrás a esas personas malas que dejé entrar a mi vida, ya se valora más lo poco o mucho que se tiene. Volví al ciclismo, y poco a poco a recuperar el amor que siento por él. Ahora estoy motivado y súper profesional, antes no lo era, pues para este deporte hay que hacer demasiados sacrificios, como comer y dormir bien, nada de malos hábitos. Pero desde el año pasado he estado enfocado, cuidándome, y ahora espero seguir ratificando lo que estoy haciendo, pues siempre el talento ha estado ahí”.

¿Qué lo motiva a seguir firme en el ciclismo?

“Mi familia, a todos ellos quiero darles felicidad por medio del ciclismo porque les encanta verme correr. Pero también deseo brindarles alegrías y tranquilidad. En realidad lo importante es dedicarle la vida a las cosas que valen la pena, en mi caso, el ciclismo, la familia, la novia; ya lo que pasó, pasó”.