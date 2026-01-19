Christian González, el colombiano que está a un paso de disputar el Super Bowl

Bajo una cortina de nieve y en una noche que ya hace parte de la memoria reciente de la NFL, New England Patriots dio un golpe de autoridad en el Gillette Stadium. El equipo de Christian González, el colombiano que días atrás había superado una conmoción cerebral, se impuso 28-16 a los Houston Texans, una de las defensas más temibles de la liga, y selló su clasificación a la final de la Conferencia Americana, donde se medirá ante los Denver Broncos por un cupo en el Super Bowl. No fue una victoria más. Fue un triunfo construido desde la defensa, el sello histórico de los Patriots, y allí volvió a aparecer el nombre de Christian González como uno de los pilares silenciosos, pero determinantes, del esquema. Su regreso a las canchas, luego de la lesión sufrida frente a los Chargers que puso en duda su presencia en los playoffs, terminó siendo una de las grandes noticias de la noche. No solo estuvo disponible, sino que respondió con solvencia en el escenario de mayor presión. Una temporada que confirma su consolidación En lo individual, la campaña de González ratifica su crecimiento sostenido dentro de una de las franquicias más exigentes y emblemáticas de la NFL. Durante la fase regular acumuló 69 tackleadas y 10 pases defendidos, cifras que respaldan su impacto constante en la secundaria defensiva. Más allá de los números, su lectura de juego, velocidad y capacidad para neutralizar a los receptores rivales lo han convertido en una pieza fija del sistema defensivo. Su actuación ante los Texans tomó un valor especial no solo por el rival, sino por el contexto: volver tras una conmoción cerebral, en un partido de eliminación directa y bajo condiciones climáticas extremas, es una prueba de carácter que pocos superan con éxito. González lo hizo, y con ello reafirmó su lugar entre los referentes defensivos de los Patriots.

De raíces colombianas a soñar con el Super Bowl La historia de Christian González es la de un sueño que se fue construyendo paso a paso. Nació el 28 de junio de 2002 en Carrollton, Texas, en el seno de una familia con profundas raíces colombianas. Su padre, Héctor González, fue basquetbolista profesional y defendió los colores de Piratas de Bogotá entre 1996 y 2000, sembrando desde temprano el amor por el deporte de alto rendimiento. Único hombre entre tres hermanas, Christian creció rodeado de competencia y disciplina. En el bachillerato jugó como receptor abierto y mariscal de campo, pero allí encontró uno de los primeros grandes obstáculos de su carrera: los entrenadores consideraban que no tenía la fortaleza física suficiente para competir con el equipo principal. Lejos de rendirse, decidió trabajar en silencio, fortalecerse y pulir su talento hasta conseguir una beca universitaria. Inicialmente se inclinó por la Universidad Purdue, en Indiana, pero cambió de decisión y eligió la Universidad de Colorado, un paso clave en su carrera. Allí encontró su lugar definitivo como esquinero (cornerback), una posición reservada para jugadores veloces, inteligentes y con gran capacidad de reacción. Un crecimiento constante en el fútbol universitario El año 2020 marcó un antes y un después. Fue titular indiscutido y cerró la temporada con 25 tackleadas y cinco pases defendidos, actuaciones que empezaron a llamar la atención de los cazatalentos. En 2021, dio un salto de calidad: 53 tackleadas y seis pases defendidos, confirmando que su evolución no era casualidad. Buscando mayor exposición mediática y competitiva, González tomó otra decisión clave y se trasladó a la Universidad de Oregon, donde terminó de pulir su perfil de jugador élite. Allí firmó una sólida temporada con 45 tackleadas y siete pases defendidos, actuaciones que lo catapultaron definitivamente al radar de la NFL. Ese recorrido desembocó en el Draft de 2023, la gran vitrina del fútbol americano profesional. Los New England Patriots apostaron por él en la primera ronda, y así Christian González se convirtió en el cuarto jugador colombiano en llegar a la NFL, siguiendo los pasos de Jairo Peñaranda, Fuad Reveiz y Fernando Velasco, este último también hijo de inmigrantes colombianos.