Jugador colombiano de la NFL que busca llegar al Super Bowl sufrió lesión que lo tiene en protocolo de conmoción cerebral

Christian González es el primer colombiano en alcanzar la ronda divisional de la National Football League, sin embargo, un incidente en el último partido lo dejaría fuera de un juego importante para llegar al Super Bowl en febrero.

  • Christian González hace parte de la lista de colombianos que han llegado a la NFL, sin embargo, es el primero en alcanzar la ronda divisional de la competencia. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

Christian González, esquinero estelar de los New England Patriots y primer colombiano en alcanzar la ronda divisional de la NFL, ha sido ingresado oficialmente al protocolo de conmoción cerebral tras la victoria de su equipo 16-3 sobre Los Angeles Chargers.

El incidente ocurrió durante el último cuarto del partido de la ronda de comodines disputado el pasado domingo, donde González, de 23 años, se lesionó en una jugada defensiva en la que intentó interceptar un pase dirigido al receptor Quentin Johnston.

Lea también: A lo Super Bowl: la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo y 30 minutos de descanso

Luego de evitar la recepción, el casco de González recibió el impacto de Johnston, quien cayó accidentalmente sobre él. Con este incidente se puso en duda la disponibilidad del colombiano para el próximo encuentro de postemporada, un paso crucial en su camino hacia el Super Bowl.

Según declaraciones en rueda de prensa del entrenador en jefe de los Patriots, Mike Vrabel, el jugador no recibió el alta médica para regresar al campo ese día y que, siguiendo las reglas de la liga, debe cumplir con todos los pasos del protocolo de observación.“No sé cuánto durará”, detalló el estratega.

¿Quién es Christian González, el primer colombiano que podría llegar al Super Bowl?

Christian González, de 23 años, es el cornerback (esquinero) de los New England Patriots y se ha consolidado como una de las figuras defensivas más prometedoras de la liga.

El esquinero estelar de los Patriots proviene de una familia de atletas de alto rendimiento, pues su padre, Héctor González, de destacó como jugador de baloncesto en Colombia, donde militó en equipos como Piratas y el quinteto del Valle. Samantha y Melissa, sus hermanas, son atletas de pista. Esta última representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 400 metros vallas.

Antes de llegar al profesionalismo, Christian brilló en el fútbol americano colegial con los Oregon Ducks que le permitió ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2023.

En ese año comenzó como candidato al Mejor Novato, sin embargo, su temporada se vio interrumpida en el cuarto partido por una fractura de hombro. Al año siguiente, tras estar recuperado, registró 59 tackleadas, 11 pases defendidos y dos intercepciones, destacándose en un equipo que no logró clasificar a postemporada ese año.

En la temporada actual fue seleccionado por primera vez al Pro Bowl y terminó quinto en la votación para el equipo All-Pro de la Associated Press (mejor equipo de la temporada).

En la temporada regular, González acumuló 69 tacleadas y lideró a su equipo con 12 pases defendidos. En el último partido, antes de la lesión, registró 27 coberturas y no permitir ni una sola recepción ni yarda a los receptores rivales.

Su equipo recibirá al ganador del duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans el próximo domingo en el Gillette Stadium. El tiempo de recuperación para jugadores en protocolo de conmoción es variable; mientras algunos regresan en una semana, otros pueden tardar hasta tres.

Siga leyendo: Conozca a Xavier Restrepo, el quinto colombiano que llega a la NFL y con raíces en Medellín

Deportes
Super Bowl
colombianos en el exterior
NFL
Deportistas
fútbol americano
Estados Unidos
Club intelecto
