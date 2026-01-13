Jugador colombiano de la NFL que busca llegar al Super Bowl sufrió lesión que lo tiene en protocolo de conmoción cerebral

Christian González, esquinero estelar de los New England Patriots y primer colombiano en alcanzar la ronda divisional de la NFL, ha sido ingresado oficialmente al protocolo de conmoción cerebral tras la victoria de su equipo 16-3 sobre Los Angeles Chargers. El incidente ocurrió durante el último cuarto del partido de la ronda de comodines disputado el pasado domingo, donde González, de 23 años, se lesionó en una jugada defensiva en la que intentó interceptar un pase dirigido al receptor Quentin Johnston. Lea también: A lo Super Bowl: la final del Mundial 2026 tendrá un show en el entretiempo y 30 minutos de descanso Luego de evitar la recepción, el casco de González recibió el impacto de Johnston, quien cayó accidentalmente sobre él. Con este incidente se puso en duda la disponibilidad del colombiano para el próximo encuentro de postemporada, un paso crucial en su camino hacia el Super Bowl.

Según declaraciones en rueda de prensa del entrenador en jefe de los Patriots, Mike Vrabel, el jugador no recibió el alta médica para regresar al campo ese día y que, siguiendo las reglas de la liga, debe cumplir con todos los pasos del protocolo de observación.“No sé cuánto durará”, detalló el estratega.

¿Quién es Christian González, el primer colombiano que podría llegar al Super Bowl?

Christian González, de 23 años, es el cornerback (esquinero) de los New England Patriots y se ha consolidado como una de las figuras defensivas más prometedoras de la liga. El esquinero estelar de los Patriots proviene de una familia de atletas de alto rendimiento, pues su padre, Héctor González, de destacó como jugador de baloncesto en Colombia, donde militó en equipos como Piratas y el quinteto del Valle. Samantha y Melissa, sus hermanas, son atletas de pista. Esta última representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 400 metros vallas. Antes de llegar al profesionalismo, Christian brilló en el fútbol americano colegial con los Oregon Ducks que le permitió ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2023.