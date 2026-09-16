Carolina Velásquez hace historia: primer oro de Colombia en triatlón de los Juegos Suramericanos

Carolina Velásquez Soto es bajita (1,60 metros de estatura) y delgada (pesa unos 50 kilos). Sin embargo, cuando se observa la cantidad de pruebas que ha disputado de manera continua en los últimos años, especialmente en la presente temporada, la pregunta resulta inevitable: ¿de dónde saca tanta fuerza no solo para afrontar cada desafío, sino también para terminar entre las mejores? Tal vez la respuesta esté en ese corazón gigante que posee, el mismo que le dicta que rendirse no es una opción cuando existe el deseo de ser protagonista en lo que hace. Por lo pronto, la deportista que nació hace 29 años en Marinilla, municipio del Oriente antioqueño, acaba de hacer historia al convertirse en la primera triatleta de Colombia que conquista una medalla de oro en los Juegos Suramericanos. En 28 años desde que se disputa dicha especialidad en el torneo que hace parte del ciclo olímpico, ninguna mujer del país había logrado terminar en el primer lugar de dichas justas en la categoría individual. Ahora, en Argentina, Carolina ratificó su evolución atlética en una disciplina en la que ya no sorprende lo que acaba de lograr. Lea: Con 415 atletas, y liderados por Mariana Pajón, Colombia sale por podio en Juegos Suramericanos-2026 Entre 24 participantes, en la Costanera Este, en la ciudad de Santa Fe, y tras 750 metros de natación, en las aguas de la Laguna Setúbal; 20 kilómetros de ciclismo en ruta y 5 kilómetros de carrera a pie, la paisa venció con un sorprendente tiempo de 59 minutos y 50 segundos. Superó a la brasileña Djenyfer Arnold, quien arribó a 30 segundos, y a la venezolana Rosa Martínez, tercera, a 52.

El año pasado, por allá en julio, todo era incertidumbre alrededor del estado de salud y el retorno a la competencia de la antioqueña. Velásquez confesó que, tras un accidente que sufrió en una competencia en Hamburgo, debió ser sometida a dos procedimientos quirúrgicos por una fractura expuesta del dedo índice. Como relató en sus redes sociales, tuvo que vivir “una verdadera montaña rusa”, experiencia que la retó y le enseñó más de lo que quería. Tres meses después ya estaba en la línea de salida del World Triathlon en Wollongong, en la costa sur de Nueva Gales del Sur, Australia. Sin “Dios, mi familia y mi equipo de trabajo no hubiese sido posible estar allí presente sin su soporte”, señaló en su momento la triatleta. Integrante del equipo 10 de 10 de la Fundación Fraternidad Medellín, que opera la Fundación Mariana Pajón, Carolina, quien además es sicóloga de profesión, es todo un ejemplo de superación.

“Carolina es el reflejo del trabajo dedicado, de disciplina y constancia. Es una profesional en todo el sentido de la palabra. Está siempre abierta a escuchar y a mejorar”, comentó este miércoles Jhonathan Mejía, director operativo de la Fundación Mariana Pajón y del equipo 10 de 10. En los Juegos Olímpicos de París-2024, una caída en bicicleta la privó de tener un mejor resultado. Más allá del dolor que sentía en su muslo derecho y de la impotencia, finalizó la competencia en el puesto 37 y siguió con su enfoque deportivo. En 2025 ganó oro en el Panamericano de Chile y en la World Cup de Huatulco, México. También fue bronce en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, Perú. Mientras que este año conquistó la Copa Sudamericana en Formosa, Argentina. Siga leyendo: Thomás Mejía, el gimnasta antioqueño que ganó oro frente a los tesos en los Juegos Suramericanos de Argentina Ahora, en los Suramericanos y en su nuevo ciclo olímpico camino a Los Ángeles-2028, Velásquez, quien cuenta con la orientación del entrenador argentino Luciano Farías, sigue recogiendo los frutos de su esfuerzo y perseverancia. Y no se detiene. De Argentina sale rumbo a Europa, donde competirá primero en Pontevedra, España, en la Gran Final de las Series Mundiales, este 27 de septiembre, y luego en la Copa Mundo de Roma, Italia, el 3 de octubre. Su oro suramericano es otro capítulo en la historia de una Carolina, que sigue firme, motivada y con nuevos desafíos por delante. Cabe recordar que, en lo que va de Juegos Suramericanos, Colombia ocupa el tercer lugar del medallero con 23 oros, 19 platas y 16 bronces. Lidera Brasil (29-31-25), seguido de Argentina (27-20-29). Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas