Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Roma y alcanzó importante récord de Nadal y Djokovic

Como un Ferrari, Carlos Alcaraz pasó de cero a cien en menos de un segundo. El italiano Jannik Sinner, número uno del ranking mundial de la ATP, le envió una bola cruzada de izquierda a derecha, a la que pensó que el español no iba a llegar. Pero este, rabioso por una victoria, se estiró como un gato y se la devolvió.

El ibérico se impuso 6-7 (5/7) y 1-6. Decirlo es fácil, pero hacerlo no. Jannik y Alcaraz se han enfrentado once veces. De ellas, el italiano ganó cuatro. El español, por su parte, se impuso en siete oportunidades y no pierde frente a su gran rival de la nueva generación del otrora “deporte blanco” desde el 3 de octubre de 2023, cuando cayó en la semifinal de Beijing.