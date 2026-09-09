Carlos Alcaraz cede la corona del US Open ante Shelton en un súper tiebreak en la madrugada de este miércoles

El español Carlos Alcaraz sucumbió ante el estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final del US Open en una épica batalla que se prolongó hasta las 3:33 de la mañana de este miércoles, la final más tardío en la historia de este Grand Slam.
Shelton, número nueve de la ATP, destronó al campeón Alcaraz (3º) en el último súper tiebreak por marcador de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7) tras cuatro horas y 28 minutos de uno de los partidos más trepidantes del año.
Alcaraz, que compitió en el US Open tras cuatro meses de inactividad, fue llevado al límite básicamente por un Shelton imperial al servicio, que ahora se enfrentará en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe.
“Estoy contento, orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado”, dijo Alcaraz a la prensa con buen ánimo tras aceptar la derrota con una sonrisa.
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“Obviamente queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano”, remarcó el español, que no competía desde su lesión en la muñeca derecha en abril.
“Hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un ritmo ya un nivel altísimo durante toda la temporada (...) Shelton es una bestia”, afirmó.
El duelo, que arrancó alrededor de las 11:00 de la noche del martes, terminó superando el récord de las 2 horas y 50 minutos, el anterior final más tardío registrado en otros cuartos de final de 2022, en los que Alcaraz venció a Jannik Sinner.
“Estoy cansado, ha sido un partido épico (...) Sin duda el partido más emocionante que he disputado en toda mi carrera”, dijo Shelton, que nunca había ganado un Top 3 mundial en Grand Slams.
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