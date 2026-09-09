Carlos Alcaraz cede la corona del US Open ante Shelton en un súper tiebreak en la madrugada de este miércoles

El español Carlos Alcaraz sucumbió ante el estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final del US Open en una épica batalla que se prolongó hasta las 3:33 de la mañana de este miércoles, la final más tardío en la historia de este Grand Slam. Shelton, número nueve de la ATP, destronó al campeón Alcaraz (3º) en el último súper tiebreak por marcador de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10/7) tras cuatro horas y 28 minutos de uno de los partidos más trepidantes del año. Alcaraz, que compitió en el US Open tras cuatro meses de inactividad, fue llevado al límite básicamente por un Shelton imperial al servicio, que ahora se enfrentará en semifinales a su compatriota Frances Tiafoe. “Estoy contento, orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado”, dijo Alcaraz a la prensa con buen ánimo tras aceptar la derrota con una sonrisa. Entérese: El US Open asiste al ocaso del revés a una mano en el tenis mundial “Obviamente queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano”, remarcó el español, que no competía desde su lesión en la muñeca derecha en abril. “Hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un ritmo ya un nivel altísimo durante toda la temporada (...) Shelton es una bestia”, afirmó. El duelo, que arrancó alrededor de las 11:00 de la noche del martes, terminó superando el récord de las 2 horas y 50 minutos, el anterior final más tardío registrado en otros cuartos de final de 2022, en los que Alcaraz venció a Jannik Sinner. “Estoy cansado, ha sido un partido épico (...) Sin duda el partido más emocionante que he disputado en toda mi carrera”, dijo Shelton, que nunca había ganado un Top 3 mundial en Grand Slams. Conozca: La historia de On Cloud, los tenis suizos para atletas, que ahora son los preferidos de tías y abuelas

Adiós a la racha

El murciano defendió con uñas y dientes la corona del US Open en una noche en la que empezó un verso exhausto desde el segundo set y vomitó en uno de los descansos en el cuarto, pero aún así plantó batalla hasta el final. La estrella española, de 23 años, se despidió de su racha de 18 partidos seguidos ganados en torneos de Grand Slam, con la que encadenó el título del US Open de 2025 y del Abierto de Australia el pasado febrero. La corona en Melbourne fue la única que alzó este año y también era la que más deseaba porque lo consagró como el tenista más joven en conquistar los cuatro torneos grandes. Su temporada se vio truncada por la lesión de muñeca en Barcelona, que lo apartó de Roland Garros y Wimbledon y de todos los eventos de preparación del US Open. Lea también: ¿Castigo mínimo para Nick Kyrgios? El tenista australiano podrá volver al circuito tras sanción por cocaína

Así fue el desarrollo del partido

En Nueva York aterrizó rodeado de dudas pero superó todas las expectativas con rotundos triunfos en los primeros cuatro partidos. El murciano no dio señales de resentirse de la lesión de muñeca, pero su resistencia física no había sido puesta a prueba hasta que se topó con Shelton, uno de los jugadores más potentes del circuito. El estadounidense, uno de los mejores sacadores del circuito, empleó su cañón desde el principio para exigir el brazo de Alcaraz con misiles de hasta 240 km/h. Como había avanzado el propio Shelton, hubo “fuegos artificiales” en un primer set eléctrico con puntos que pusieron de pie a la mayor pista de tenis del mundo. Alcaraz se adjudicó el parcial en el tiebreak después de no haber podido hacerlo con su servicio cuando servía 6-5 abajo. Shelton, confiando en su mayor resistencia, no se descompuso y aprovechó un bajón de Alcaraz para encadenar una asombrosa racha de nueve juegos consecutivos. Cuando el español se volvió a enchufar, Shelton ya tenía encarrilado el tercer set con una ventaja de 3-0. El local se alimentaba del aliento de la grada y su pareja, la estrella del fútbol Trinity Rodman. Pero aun visiblemente fatigado, Alcaraz se mantuvo en pie en dos pelotas de break en el primer juego y encontró aire para adelantarse y forzar el quinto y definitivo set. Cuando el reloj marcaba las 2:20 a.m., el español vomitó aparentemente en la toalla en un descanso. El público comenzó el quinto set coreando “USA, USA” para empujar a Shelton pero terminó ovacionando el esfuerzo de ambos jugadores en un pulso que desembocó en el súper tiebreak a 10 puntos. Continúe leyendo: Los mejores tenistas del mundo están sufriendo de una ‘plaga’ de lesiones, ¿por qué? Alcaraz estuvo 6-5 arriba pero Shelton, bombardeando aún aces de 235 km/h, dio el último estirón para finiquitar la mayor de su carrera ante su público. Tras la salida de Alcaraz, que salió de la pista con una sonrisa, Shelton y el alemán Alexander Zverev lucen como favoritos en un torneo al que no acudió el número uno mundial, Jannik Sinner. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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