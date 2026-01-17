Carlos Alcaraz arranca la búsqueda del único título que le falta, ¿a qué hora debuta en el Abierto de Australia?

Carlos Alcaraz advirtió que tiene “hambre” de ganar su primer Abierto de Australia y convertirse en el tenista más joven en completar el póker de Grand Slam, según él, su principal objetivo de 2026. Con 22 años, el número uno del mundo es el favorito al título junto con el dos veces campeón defensor y gran rival, Jannik Sinner. La corona de Melbourne Park es la única de los cuatro Grand Slams que Alcaraz nunca ha ganado, con su mejor actuación en 2024 y 2025, cuando llegó a cuartos de final.

Si logra la hazaña superará a su compatriota Rafael Nadal como el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slams: Rafa tenía 24 años cuando logró esa proeza. “Este es mi principal objetivo”, dijo Alcaraz en rueda de prensa, quien se medirá en su primera salida al australiano Adam Walton, número 79 del ranking, este domingo a partir de las 4:10 a. m. (hora de Colombia, que se puede mover por los otros encuentros).

“Tengo hambre de título... Me estoy preparando lo mejor que puedo. Estoy muy emocionado de que comience el torneo”, añadió.

Se ha hablado mucho del equipo técnico de Alcaraz en la preparación para Melbourne. En diciembre, el seis veces campeón de Grand Slam anunció abruptamente que se separaba de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, después de siete años de gran éxito juntos. Su asistente, Samuel López, asumió el reto.

También el domingo jugarán el canadiense Félix Auger-Aliassime contra el portugués Nuno Borges (7:00 p. m. de Colombia), el ruso Daniil Medvedev frente a Jesper De Jong (7:30 p. m.), así como el italiano Matteo Arnaldi contra Andrey Rublev (8:10 p. m.). Djokovic debutará el lunes, a las 4:10 p. m., contra el español Pedro Martínez, en el torneo que más veces ha ganado, con 10 títulos.