Cancelada, por incidentes y protestas propalestina, la última etapa de la Vuelta a España

La última etapa de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta este domingo en Madrid debido a que manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en la capital española, anunciaron los organizadores.

La carrera, perturbada casi a diario durante tres semanas, no logró llegar a su término y la última etapa no tendrá un ganador.

Líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard se corona como campeón de la edición 80 de la ronda española, a pesar de no terminar la etapa, que se vio afectada por las protestas.

Este es el tercer título de Vingegaard en una grande, ya que ha ganado en dos ocasiones el Tour de Francia en 2022 y 2023.