Así será el homenaje a Yeison Jiménez en Medellín este 28 de febrero en La Macarena

Tras la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero, impactaba mucho ver varios carteles en la ciudad que promocionaban su presencia en un concierto llamado Festival del guaro, al lado de otros artistas como Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, programado para el 28 de febrero en La Macarena, en Medellín. Puede leer: A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su esposa publicó su mensaje más íntimo La pregunta que quedaba en el aire era: ¿qué iba a pasar con ese concierto? Los organizadores del show, Eventos Sírvalo Pues, decidieron seguir adelante con el espectáculo y traer a Medellín el homenaje a Yeison Jiménez que se hizo en el estadio El Campín de Bogotá. Brayan Quiceno, gerente de Sírvalo Pues, cuenta que este evento se estaba vendiendo bien desde finales del año pasado, “y cuando pasa lo del accidente de Yeison, quedamos ahí, pero particularmente el evento se seguía vendiendo. Entonces tomamos la decisión de hacer aquí un homenaje, en una ciudad muy importante para Yeison, como es Medellín y traer el mismo montaje que se hizo en Bogotá, pero a La Macarena”. Brayan detalla que el accidente de Yeison Jiménez y todo su equipo de trabajo golpeó muy duro a quienes habían trabajado con ellos. “No nos veíamos todos los días, pero sí hablábamos mucho, teníamos varios shows en conjunto y teníamos un constante diálogo. Ha sido muy dura esa ausencia de él y su manager. Yeison fue mi amigo y luego nos metimos en una relación de negocios, pero siempre con el mismo cariño y respeto”.

¿Cómo será este homenaje en Medellín?

Será el mismo montaje que tuvo Bogotá en ese homenaje que se hizo en El Campín. “Fue muy bonito porque lo hicimos con el aval de la familia y ahora lo haremos en Medellín, con su banda, con el mismo montaje y producción técnica, a la medida de La Macarena porque es un escenario más pequeño”, confirmó Brayan. Este será un festival con los artistas que ya estaban anunciados: Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Jean Carlos Centeno, Andrés Franco “El Agropecuario” y Jhonny Rivera y estará también la banda de Yeison Jiménez. Le puede interesar: Así suena Dime que sí, la última canción que grabó Yeison Jiménez antes de morir en accidente aéreo “Los artistas harán su show como lo tenían previsto, pero esta vez con todo lo de Yeison, pues, por ejemplo, artistas como Nelson Velásquez o Luis Alfonso harán algo diferente, todos tienen en su show algo para Yeison y aparte, tendremos el show de la banda de Yeison con un montaje especial”, precisa Brayan.

La idea es rendir el mejor homenaje a Yeison en Medellín. “Una noche muy bonita con mucho sentimiento”, recalca el gerente, porque esta ciudad le dio mucho a Yeison en sus inicios, “en Medellín vivió, hizo muchas amistades, es homenajear todo lo bonito que le dio esta ciudad a Yeison Jiménez”. Este homenaje tiene el aval de la familia quienes quieren mantener vivo el legado de Yeison, justo el artista dejó varias canciones grabadas antes de morir como Dime que sí con Georgy Parra y Con el corazón, con Maluma. Además de este show en Medellín, también está programado un espectáculo similar en Cali el 14 de marzo, Cúcuta el 28 de marzo y Manizales el 25 de abril. “Después de estas fechas y de este fin de semana en Medellín evaluaremos muchas cosas, también hablaremos con la familia porque no queremos hacer homenajes eternos, creemos que la banda de Yeison podrá seguir, pero ya con su legado, pero no más homenajes”, concluyó Brayan.

Si va a asistir a este homenaje, recuerde que las puertas se abrirán a las 4:00 de la tarde, que el evento irá hasta las 3:00 de la mañana y que el primer artista en tarima estará listo a las 6:00 de la tarde. Es un evento para mayores de edad y la recomendación principal es que lleguen temprano y sigan las indicaciones del equipo de logística en La Macarena.

Bloque de preguntas

¿A qué hora empieza el homenaje a Yeison Jiménez en Medellín? Las puertas de La Macarena se abrirán a las 4:00 p. m. el sábado 28 de febrero. El primer artista subirá a tarima a las 6:00 p. m. y el evento se extenderá hasta las 3:00 a. m. del día siguiente. El cartel oficial incluye a Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Nelson Velásquez, Jean Carlos Centeno, Andrés Franco “El Agropecuario” y la banda original de Yeison Jiménez. ¿Habrá más homenajes a Yeison Jiménez en otras ciudades? Sí, en Cali (14 de marzo), Cúcuta (28 de marzo) y Manizales (25 de abril).