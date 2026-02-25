Así será el homenaje a Yeison Jiménez en Medellín este 28 de febrero en La Macarena

Tras la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero, impactaba mucho ver varios carteles en la ciudad que promocionaban su presencia en un concierto llamado Festival del guaro, al lado de otros artistas como Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, programado para el 28 de febrero en La Macarena, en Medellín.
La pregunta que quedaba en el aire era: ¿qué iba a pasar con ese concierto?
Los organizadores del show, Eventos Sírvalo Pues, decidieron seguir adelante con el espectáculo y traer a Medellín el homenaje a Yeison Jiménez que se hizo en el estadio El Campín de Bogotá. Brayan Quiceno, gerente de Sírvalo Pues, cuenta que este evento se estaba vendiendo bien desde finales del año pasado, “y cuando pasa lo del accidente de Yeison, quedamos ahí, pero particularmente el evento se seguía vendiendo. Entonces tomamos la decisión de hacer aquí un homenaje, en una ciudad muy importante para Yeison, como es Medellín y traer el mismo montaje que se hizo en Bogotá, pero a La Macarena”.
Brayan detalla que el accidente de Yeison Jiménez y todo su equipo de trabajo golpeó muy duro a quienes habían trabajado con ellos. “No nos veíamos todos los días, pero sí hablábamos mucho, teníamos varios shows en conjunto y teníamos un constante diálogo. Ha sido muy dura esa ausencia de él y su manager. Yeison fue mi amigo y luego nos metimos en una relación de negocios, pero siempre con el mismo cariño y respeto”.