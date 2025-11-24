x

Camilo Villegas y su esposa María Ochoa traen a Medellín el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles

La cita será en el club Campestre Llanogrande, el próximo 6 de diciembre.

  Camilo Villegas y su esposa María Ochoa durante uno de los recorridos del torneo que hace anualmente la Fundación Mia's Miracles, para recaudar fondos. FOTO CORTESÍA
    Camilo Villegas y su esposa María Ochoa durante uno de los recorridos del torneo que hace anualmente la Fundación Mia’s Miracles, para recaudar fondos. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
24 de noviembre de 2025
bookmark

El golfista antioqueño Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa, traerán, por primera vez a Colombia, el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles, el evento que realizan para recaudar fondos y ayudar a los niños que luchan contra el cáncer.

En esta ocasión y por primera vez en el país, los amantes del golf y quienes quieran vincularse a la ayuda para los niños que luchan contra el cáncer, se podrán divertir con los mejores exponentes de este deporte y algunos invitados especiales del cinco veces campeón del PGA Tour.

La cita está prevista para el 6 de diciembre en el club Campestre Llanogrande y ya se ha confirmado que el evento reunirá a más de 120 jugadores entre aficionados e invitados especiales en pro de una linda cauda.

Camilo quiere seguir expandiendo su legado, a través de una labor social que le permita a niños y familias atravesar los momentos difíciles con un soporte adicional. Hay que recordar que hace unos meses, Villegas y su esposa inauguraron en Medellín un centro oncológico pediátrico con el Hospital Infantil San Vicente Fundación.

En esa ocasión, la pareja confirmó la inversión de cerca de $700 millones para la adecuación de la unidad de oncología pediátrica en Medellín, dinero entregado a través de la Fundación Mia’s Miracles.

“Traer el torneo de Mia’s Miracles a Colombia es una manera de honrar a Mia y de seguir construyendo esperanza para cientos de niños y familias. Aquí nació nuestra historia y aquí queremos que nuestros esfuerzos tengan un impacto transformador”, expresó Camilo Villegas.

María Ochoa, por su lado, recalcó que “la misión de la Fundación es llevar alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. Con este torneo esperamos unir al país en torno a un propósito que trasciende el deporte”.

Además de los golfistas, a la iniciativa de Villegas y su esposa se han sumado marcas y empresas como la Fundación Argos, la Fundación Bancolombia, Bancolombia, Seguros Sura Colombia, y Ron Parce, entre otras.

Utilidad para la vida