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Camilo Vera y Ángel Barajas le dan dos nuevos oros a Colombia en el Panamericano de Gimnasia

Las preseas fueron logradas en las pruebas de salto y barra fija, que se suman al oro y la plata de esta semana en el all around en Río de Janeiro.

  • El colombiano Camilo Vera fue la gran figura nacional en el Panamericano de Gimnasia disputado en Río de Janeiro, Brasil, al ganar dos medallas de oro. FOTO GETTY
    El colombiano Camilo Vera fue la gran figura nacional en el Panamericano de Gimnasia disputado en Río de Janeiro, Brasil, al ganar dos medallas de oro. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Los gimnastas colombianos siguen dándole alegrías al país. Esta vez en Río de Janeiro, en el Campeonato Panamericano de Gimnasia que se disputa en ese país, logrando dos medallas de oro con Camilo Vera y Ángel Barajas en las pruebas de suelo y barra fija, respectivamente.

Vera logró una calificación de 13.833, seguido del chileno Josué Armijo con 13.666 y el puertorriqueño José López con 13.600, siendo esta su segunda medalla en el torneo, ya que había alcanzado el oro en el all around, superando a su compañero de selección, Ángel Barajas.

Este domingo, la otra celebración para el país fue de Ángel Barajas, quien se llevó el primer lugar en la prueba de barra fija con una calificación de 15.233, superando a los brasileños Diogo Soares (14.133) y Arthuer Nory (14.033), respectivamente.

En la otra prueba en disputa, las paralelas, lastimosamente, Ángel tuvo una pequeña falla que lo sacó de la zona del medallero. Aunque los deportistas están felices por sus resultados, siguen reclamando que falta más apoyo estatal tanto para la preparación como para las competencias.

Otros resultados en la semana

Camilo Vera y Ángel Barajas habían conseguido oro y plata en la prueba all around, donde se ejecutan los seis elementos de la gimnasia artística, en el Panamericano de Adultos que se realiza en Río de Janeiro, Brasil.

Vera, un cucuteño de 19 años que en los últimos meses ha repuntado con gran fuerza en la gimnasia internacional, se quedó con el primer puesto después de obtener un puntaje total de 81,265 puntos por parte de los jueces.

Barajas, también de Cúcuta y vigente medallista de plata olímpico en la prueba de barra fija y campeón mundial en las paralelas, terminó segundo después de que sus rutinas acumularan un total de 80,765 puntos.

Los deportistas criollos quedaron por delante del estadounidense Yul Modauer, de 29 años, quien resultó tercero con 78,865 puntos.

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