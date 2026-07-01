¿Brujería o tradición? Las creencias que rodean a Ghana antes del duelo con Colombia en el Mundial

Mientras Colombia prepara su partido de octavos de final, su rival también acapara la atención por un aspecto diferente al fútbol. En Ghana, los rituales espirituales forman parte de una tradición cultural que, desde hace décadas, acompaña a clubes, selecciones y aficionados, aunque muchos los consideran únicamente una expresión de fe o folclor. Las imágenes de hombres con el rostro cubierto de polvo blanco, realizando rituales y portando amuletos antes de los partidos se hicieron virales durante el campeonato. Entre ellos sobresale Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional que asegura tener la capacidad de intervenir espiritualmente en los encuentros y que volvió a ganar notoriedad tras afirmar que había “trabajado” para impedir que Harry Kane marcara frente a Ghana. Después del empate sin goles, incluso dijo haber levantado ese supuesto hechizo para los siguientes partidos del delantero inglés.

Nuhu Adams, periodista ghanés especializado en deporte africano consultado por El Tiempo, explica que las prácticas espirituales sí hacen parte de la cultura del país, aunque existe un amplio debate sobre su verdadera influencia en el deporte: “Si vienes a Ghana verás que la gente tiene creencias muy diversas. Más allá de las cristianas y musulmanas habituales, existen fuertes convicciones vinculadas a la cultura espiritual. La gente recurre a estas prácticas cuando desea obtener un resultado concreto a su favor”. Esto no es una práctica nueva. En el Mundial de Brasil 2014, Nana Kwaku Bonsam aseguró haber realizado rituales contra Cristiano Ronaldo antes del partido entre Portugal y Ghana, declaraciones que le dieron notoriedad internacional aunque nunca existió evidencia que respaldara sus afirmaciones.

El vínculo entre fútbol y prácticas espirituales tampoco es exclusivo de Ghana. En diferentes ligas africanas se han documentado casos de equipos que recurren a rituales conocidos como juju o muti, e incluso algunos campeonatos han establecido normas para impedir ceremonias dentro de los estadios o en los terrenos de juego. La Federación de Fútbol de Ghana ha recurrido en distintas ocasiones a jornadas de oración con líderes cristianos y musulmanes antes de competencias internacionales, reflejando que la búsqueda de apoyo espiritual también hace parte de la preparación de la selección, aunque desde una perspectiva religiosa más que sobrenatural.

En varios países del África subsahariana, como Ghana, las creencias tradicionales conviven con el cristianismo y el islam. Aunque más del 70 % de la población ghanesa se identifica como cristiana y cerca del 20 % como musulmana, muchas comunidades conservan prácticas espirituales ancestrales que coexisten con esas religiones. Por eso, en el fútbol no es extraño ver ceremonias previas a los partidos, oraciones colectivas, uso de amuletos. De hecho, el polvo blanco que utilizan algunos seguidores y practicantes es un símbolo asociado, en varias tradiciones de África occidental, con la protección, la pureza o la conexión con los ancestros.