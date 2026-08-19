La judoca colombiana Brenda Olaya logró bronce en el Grand Prix de Lima

La reciente campeona centroamericana y del Caribe, la vallecaucana Brenda Olaya, logró el tercer lugar en la categoría de los -78 kilogramos durante el Grand Prix de Lima 2026, que se desarrolló en la capital de Perú con la presencia de 296 atletas de 50 países.

La vallecaucana comenzó su camino en la categoría de los -78 kilogramos en el pool A. Brenda no tuvo emparejamiento en el primer combate, pero, en el segundo, superó a la representante de Bielorrusia, Darya Kantsavaya.

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En el último combate del Grupo A, la alemana Mathilda Niemeyer superó a Olaya, por lo que la colombiana pasaba al cuadro de repechaje en busca del bronce. Cabe resaltar que este mismo combate, en el 2024, fue la final del Campeonato Mundial Junior realizado en Dushanbe, Tayikistán, y donde nuestra representante obtuvo el título de la categoría -78 kilogramos.

Brenda venció a la finlandesa Emma Krapu en las semifinales del cuadro de repechaje. En el combate por el bronce, la colombiana superó a la brasileña Karol Gimenes para adjudicarse el tercer lugar en la categoría.

Mathilda lideró los -78 kilogramos tras su victoria en la final ante la francesa Fanny Posvite. Junto a Olaya, el otro bronce de la categoría lo obtuvo Marie Branser (Guinea) gracias a su triunfo ante la francesa Madeleine Malonga.

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Colombia asistió a este certamen internacional con una delegación conformada por 13 judocas. Liderados por Ferney Ruíz, John Pérez, Daniel Paz, Jhon Caicedo y Duván Nieto en la rama masculina, mientras que las damas, el grupo lo lideraron Erika Lasso, Wendy Golu, Mayra Solís, Ingrid Choco, Cindy Mera, Brenda Olaya, Tania Murillo y Brigitte Carabalí.

Ahora los deportistas siguen en competencia, ya que arranca el Open Panamericano de Judo también en Lima. Este evento reúne a 190 atletas de 36 países, donde 11 judocas representarán al país, cuatro hombres y siete mujeres.

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