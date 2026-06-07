Colombia celebra oro y plata con Brayan Carreño y Jeshua Garzón en el Artistic World Cup Final de Italia

En la categoría Júnior en la prueba de Solo Danza, el también colombiano Jeshua Folleco Garzón se quedó con la medalla de plata, superado por el italiano Luca Buonincontro, mientras el tercer lugar fue para el brasileño Felipe Tozato.

Carreño, quien es el patinador número uno del país y uno de los referentes mundiales del patinaje artístico, ratificó su condición y se llevó la medalla de oro en la prueba en la final en Solo Danza Sénior, superando al argentino Facundo Javier Nieva y al italiano Yuri Allegranti, quienes fueron plata y bronce, respectivamente.

Los patinadores colombianos Brayan Carreño Ceballos y Jeshua Folleco Garzón se lucieron en el Artistic World Cup Final de Italia ganando las medallas de oro y plata, respectivamente, en sus categorías.

Carreño viene de ser medallista de oro en Argentina, en la primera fase de la Copa Mundo de Patinaje Artístico que se realizó en Buenos Aires, en abril pasado.

El caleño que nació el 2 de octubre del 2000 se inició muy pequeño en una academia de salsa en su ciudad natal y, aunque le gustaba, no era algo que colmara sus expectativas; por eso, desde que llegó al patinaje, ha sido su lugar feliz en el mundo y, gracias a su constancia y disciplina, se ha consolidado como uno de los mejores del mundo.

A la edad de 11 años, una tarde al salir del colegio, Brayan pasó con sus amigos por el velódromo Alcides Nieto Patiño y allí vio a la Selección Valle de patinaje artístico; de inmediato quedó flechado, por eso buscó la manera de ingresar a este deporte y desde entonces no ha parado.

Sobre sus patines, Brayan inició una carrera que lo ha llevado a ser campeón de los World Games, Mundial, Panamericano y Suramericano, toda una proeza para un joven deportista que ha pasado más de la mitad de su vida sobre sus patines conquistando las pistas alrededor del mundo.