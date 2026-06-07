Colombia celebra oro y plata con Brayan Carreño y Jeshua Garzón en el Artistic World Cup Final de Italia

Los patinadores colombianos Brayan Carreño Ceballos y Jeshua Folleco Garzón se lucieron en el Artistic World Cup Final de Italia ganando las medallas de oro y plata, respectivamente, en sus categorías.
Carreño, quien es el patinador número uno del país y uno de los referentes mundiales del patinaje artístico, ratificó su condición y se llevó la medalla de oro en la prueba en la final en Solo Danza Sénior, superando al argentino Facundo Javier Nieva y al italiano Yuri Allegranti, quienes fueron plata y bronce, respectivamente.
En la categoría Júnior en la prueba de Solo Danza, el también colombiano Jeshua Folleco Garzón se quedó con la medalla de plata, superado por el italiano Luca Buonincontro, mientras el tercer lugar fue para el brasileño Felipe Tozato.