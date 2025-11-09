x

El buen hijo vuelve a casa: Paisas confirma el regreso del norteamericano Brandon Weatherspoon, campeón con los antioqueños

El escolta que mide 1.94 metros estará con los dirigidos por Daniel Seoane en las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto.

  • Brandon Weatherspoon volvió a Paisas para disputar la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto con la ilusión del alcanzar el bicampeonato. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Brandon Weatherspoon volvió a Paisas para disputar la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto con la ilusión del alcanzar el bicampeonato. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
09 de noviembre de 2025
bookmark

Paisas que cerró la fase regular de la Liga Profesional de Baloncesto con una racha de seis victorias al hilo y anunció el regreso del escolta norteamericano Brandon Weatherspoon, campeón con los antioqueños en la temporada pasada y uno de los jugadores más queridos por la afición paisa.

Weatherspoon, quien mide 1.94 metros y fue el jugador de mejores promedios con Paisas en la temporada pasada, está feliz de regresar a Medellín para nuevamente jugar con los dirigidos por Daniel Seoane, en busca del bicampeonato.

Durante la pasada temporada, Brandon jugó 26 partidos, en los cuales logró promedios de 30.2 minutos por partido, 21 puntos por juego, al igual que 5.1 rebotes y 2.7 asistencias.

“Estoy muy feliz de volver a Paisas, me hicieron sentir muy bien y quiero aportar mi juego para ir por el bicampeonato”, comentó Brandon en su regreso.

Paisas que terminó segundo en la tabla de posiciones de temporada regular, con 21 puntos, igualado con Toros del Valle, es también el equipo más efectivo en la ofensiva, con 1.048 cestas convertidas en 12 juegos, y ahora esperará a que se defina si rival de la semifinal.

Durante esta semana Paisas trabajará en casa con el objetivo de preparar los duelos de la semifinal y será clave para que Weatherspoon, se acople a las caras nuevas que tiene el grupo como los norteamericanos Ty-Shon Alexander, Eric Crawford y Marcus Crawford.

Cierre perfecto de la temporada regular

Luego de tener dos caídas como visitante, el quinteto que dirige Daniel Seoane recompuso su camino y logró seis victorias en línea para terminar segundo en la tabla de posiciones con 21 puntos, los mismos que Toros del Valle, que le ganó la primera posición, por las derrotas que le propinó a los antioqueños.

Paisas ganó los últimos seis juegos en línea de la siguiente manera, derrotó en casa a Sabios de Manizales con marcadores de 101-70 y 95-85 y como visitante ante Cimarrones de Chocó 52-91 y 44-69, para cerrar contra Motilones de Cúcuta con triunfos 78-123 y 48-89.

Fueron seis fechas en racha para ajustar 1.048 cestas marcadas y 862 permitidas para una diferencia de 186 cestas a favor.

De los 12 juegos disputados, paisas ganó nueve y perdió solo tres.

