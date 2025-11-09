El buen hijo vuelve a casa: Paisas confirma el regreso del norteamericano Brandon Weatherspoon, campeón con los antioqueños

Paisas que cerró la fase regular de la Liga Profesional de Baloncesto con una racha de seis victorias al hilo y anunció el regreso del escolta norteamericano Brandon Weatherspoon, campeón con los antioqueños en la temporada pasada y uno de los jugadores más queridos por la afición paisa. Weatherspoon, quien mide 1.94 metros y fue el jugador de mejores promedios con Paisas en la temporada pasada, está feliz de regresar a Medellín para nuevamente jugar con los dirigidos por Daniel Seoane, en busca del bicampeonato.

Durante la pasada temporada, Brandon jugó 26 partidos, en los cuales logró promedios de 30.2 minutos por partido, 21 puntos por juego, al igual que 5.1 rebotes y 2.7 asistencias. “Estoy muy feliz de volver a Paisas, me hicieron sentir muy bien y quiero aportar mi juego para ir por el bicampeonato”, comentó Brandon en su regreso. Paisas que terminó segundo en la tabla de posiciones de temporada regular, con 21 puntos, igualado con Toros del Valle, es también el equipo más efectivo en la ofensiva, con 1.048 cestas convertidas en 12 juegos, y ahora esperará a que se defina si rival de la semifinal. Durante esta semana Paisas trabajará en casa con el objetivo de preparar los duelos de la semifinal y será clave para que Weatherspoon, se acople a las caras nuevas que tiene el grupo como los norteamericanos Ty-Shon Alexander, Eric Crawford y Marcus Crawford.

Cierre perfecto de la temporada regular