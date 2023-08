Pero no le importó. A Billie Jing King no la paralizó la presión de los dirigentes de la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés), que amenazaban con vetarla, no dejarla volver a jugar. Tampoco que referentes como Bobby Riggs –fue el mejor tenista del mundo en los años 40– dijeran que las mujeres eran inferiores en el otrora deporte blanco.

Para entonces, en el mundo tomaba fuerza el movimiento de la liberación femenina. King estaba en sintonía con la idea de que a las mujeres no las debían estigmatizar. Por eso amenazó con boicotear, junto a sus compañeras, varios torneos si no igualaban los premios.

