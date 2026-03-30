Imparable: Diego Arboleda se coronó campeón centroamericano y latinoamericano de BMX

Fue tan épico lo que hizo Diego Alejandro Arboleda Ospina el pasado fin de semana en Guatemala que, en la última competencia que disputó (la de la Copa Latinoamericana), un aficionado que grababa la final exclamó sorprendido: “¡Ay, Dios!”. Lo dijo al ver la destreza de quien apodan “El Azulejo”, volando por montículos y tomando curvas a gran velocidad en un intenso mano a mano de principio a fin con Carlos Alberto Ramírez, otro piloto colombiano de renombre internacional y doble medallista olímpico de bronce (Río 2016 y Tokio 2021). Lea: “Dios y la familia me fortalecen” El pasado domingo, Arboleda se ratificó como uno de los mejores bicicrosistas de América en la última década. A pesar de las lesiones que han frenado por instantes su andar, siempre ha mantenido la fortaleza física y mental para luchar por podios ante los mejores exponentes del mundo. En el certamen latino, triunfó por delante del brasileño Lucas Moresco (plata) y Ramírez (bronce).

Un fin de semana brillante

Un día antes, en el Centroamericano y del Caribe, disputado también en la pista Malena Bike de Ciudad de Guatemala, Arboleda se coronó campeón al vencer a Ramírez, quien fue segundo, y al ecuatoriano David Goyes, tercero. Así lideró una actuación brillante para Colombia durante los dos días de competencia. “Bonito fin de semana dando el show en Guatemala... Vamos bien, pero estaremos mejor. Gracias familia por el aguante”, escribió Arboleda en sus redes sociales. “Estoy contento. El nivel estuvo muy alto, la pista exige por el viento, cambiaba mucho las condiciones pero gracias a Dios estamos saludables para seguir con la mira en los objetivos grandes de este año”, continúo Diego en charla con la prensa de ese país. Le puede interesar: Mariana Pajón muestra por primera vez su hijo, Théo Pelluard Pajón: esta es la imagen A sus 29 años, el deportista ve reflejado su esfuerzo y mantiene la motivación firme hacia sus metas, entre ellas los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, en su cuenta de Instagram recibió decenas de felicitaciones tras ser beneficiado por la Alcaldía de Girardota con una vivienda valorada en 150 salarios mínimos, un reconocimiento por ser el mejor deportista de ese municipio del norte de Antioquia en 2025 y un “verdadero ejemplo” para la población.

Fuerte ante la adversidad

Diego es un milagro sobre la bici. Y es que en 2018, durante un entrenamiento en la pista de bicicrós Mariana Pajón de Medellín, Arboleda vivió uno de los momentos más difíciles de su vida deportiva. Sufrió una caída que lo obligó a someterse a una cirugía de cadera y fémur. Jorge Wilson Jaramillo, entrenador y forjador de campeones del BMX paisa, recordó este lunes ese episodio: “Tuvo una fractura impresionante a nivel de fémur. Hubo médicos le dijeron que posiblemente no iba a volver a competir. Hay que darle el crédito a quien lo operó, ¡qué man tan teso! La pierna le quedó bien y sus resultados hacen olvidar todo lo que ha pasado en un deporte exigente, en el cual cuando se está andando mejor corre más riesgo en lesionarse”.

Thomás Martínez, Isaac Granada y Diego Arboleda, tres los pilotos colombianos que subieron al podio en Guatemala. FOTO: Juan Felipe Duque @Films_bymuni

Jaramillo destaca que el antioqueño atraviesa un momento de madurez determinante en el actual ciclo olímpico, especialmente tras las lesiones que le impidieron llegar en plenitud a París-2024. “Es un corredor que puede ser muy significativo para Colombia en este nuevo ciclo”, asegura.

Liderazgo y próximos retos

Más allá de lo competitivo, Jaramillo escribe a Diego como un líder natural y carismático: “Convoca a los demás a ser mejores. Es serio, amable, muy comprometido y disciplinado”. Tras sus victorias en Guatemala, el piloto, que ya ha sido dos veces vencedor en Copas Mundo, se llena de confianza para sus nuevos retos, entre ellos el Panamericano en Bogotá el próximo 2 de mayo. Por lo pronto, el “Azulejo” está volando sobre su bicicleta. “Me siento contento de seguir ganando, sobre todo experiencia y nivel, que es lo más importante”, finalizó el campeón colombiano.

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