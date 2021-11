Alexis Márquez

Técnico del Pereira

El entrenador del Pereira dijo tras el 5-0 de la ida que su equipo no fue efectivo. “La mentalidad y la intención era sacar un buen resultado, el marcador es demasiado largo, no es lo que uno quiere y más para una final, pero toca levantar cabeza y pensar en el partido que viene y lo que hemos logrado que ha sido mucho. Vamos a luchar estos 90 minutos hasta el final, es una tarea difícil, más no imposible”.