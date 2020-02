Nacional prueba rotación a 2.810 metros de altura

Fiel a su idea de rotación y de armar un equipo según las características del rival, el técnico Juan Carlos Osorio enfrentará hoy con Nacional la fecha 4 de la Liga Betplay-1 ante Chicó, con cinco bajas fundamentales: Daniel Muñoz, Diego Braghieri, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández y Jéfferson Duque.

Publicidad

Mientras la mayoría de equipos mantienen un onceno base, Osorio se justifica: “Imposible jugar tres juegos consecutivos con una misma nómina sin arriesgar la salud e integridad de los jugadores y menos cuando no hay, mínimo, 5 días entre los juegos. La fisiología del deporte es aplicable para todas las disciplinas”.

En este caso, el entrenador pudo haber utilizado al mismo equipo que enfrentó a Huracán, porque entre el pasado martes y hoy, hubo 6 días. Sin embargo, del duelo de hoy al choque del sábado con el Cali, solo tendrá 3 días en el medio. Además, tras el encuentro ante los azucareros viajará a Argentina para el compromiso de vuelta frente al “Globo”.

Tal vez uno de los jugadores más criticados en el inicio de esta tenmporada es Cristian Blanco. El presente de este jugador es parecido al que vivió Baldomero Perlaza el semestre anterior. Osorio sostuvo a Perlaza y hoy es indiscutible. Parece ser que es la misma intención del entrenador con Blanco.

Cristian habló en rueda de prensa antes del viaje a Tunja. “De las críticas me entero por terceros, no me gusta ver redes, sé que la gente anda inconforme y la respeto, cada quien tiene sus opiniones, buenas o malas. Soy uno más, vengo a trabajar, y cada día a demostrar lo que tengo”.

Publicidad

El joven de 21 años de edad agregó que si él le pone atención a las cosas exteriores terminará afectado sicológicamente. “Le tengo que rendir al profesor porque él me está brindando la oportunidad, me está dando a conocer y tengo que responderle a esa confianza”.

Blanco también se refirió a lo que significa jugar en Tunja, a una altura de 2.810 metros.

“Sabemos que entre más altura, menos oxígeno, pero en Guarne también nos preparamos para eso”.

En este inicio de temporada la rotación ha dejado dudas, sobre todo ante Jaguares (derrota 2-1 en el Atanasio). La esperanza de los hinchas es que ante Chicó sí funcione.