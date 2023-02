Los últimos minutos del partido parecieron una película de suspenso. Nacional tuvo varias oportunidades, pero no pudo concretar. Mientras que el Deportivo Cali , se alcanzó a ilusionar con llevarse el partido cuando el juez central pitó un penalti a su favor en el minuto 90. Sin embargo, luego de revisar en el VAR, el árbitro se retractó de su decisión.

A pesar de la inferioridad numérica del cuadro antioqueño, el Cali no pudo marcar diferencia en el marcador, aunque tuvo un penalti en favor que atajó el arquero Harlem “Chipi Chipi” Castillo , que disputó su primer partido como titular con Nacional.

Nacional se ubica en la octava casilla de la Liga colombiana con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Mientras que el Cali, que solo ha jugado un partido en el rentado local, está en el puesto 18 con un punto, que consiguió luego de empatar con Once Caldas.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:



¡Finaliza el segundo tiempo del partido entre Nacional y Deportivo Cali con empate a un gol!



Minuto 90+2: el juez central del partido pitó penalti a favor del Deportivo Cali luego de una falta que cometió Cristian Zapata, el capitán de Nacional. Sin embargo, después de revisar el VAR, el árbitro decidió que no hubo infracción, por lo que no pitó penalti.



Minuto 90: el juez central del partido agregó siete minutos de reposición en el segundo tiempo del partido.



Minuto 89: el juez central del partido expulsó a Jhon Vásquez, el número 7 del Deportivo Cali, luego de haber golpeado a Dorlan Pabón.



Minuto 85: Castillo, el arquero de Nacional, se lució de nuevo con una atajada en la que le cerró el espacio a uno de los atacantes del Cali.



Minuto 82: “Chipi, Chipi” Castillo, el arquero de Nacional, atajó el penalti que pateó Velásco, el número 10 del Deportivo Cali.



Minuto 79: el juez central del partido fue al VAR a revisar un posible penalti en favor del Deportivo Cali por una mano del brasileño Jader Barbosa. Tras mirar los videos, el árbitro pitó pena máxima en favor de los azucareros y le sacó amarilla al número 11 de Nacional.



Minuto 77: después de una jugada asociativa por parte del Atlético Nacional, Dorlan Pabón centró un balón al punto penal buscando a Jefferson Duque, pero la pelota terminó en las manos de Kevin Dawson.



Minuto 75: Banguero, el número 20 de Nacional, se quedó tirado en el suelo reclamando un golpe en la cabeza por parte de uno de los defensores del Deportivo Cali. Sin embargo, el juez central del partido no pitó falta.



Minuto 70: el cuerpo médico del Deportivo Cali debió ingresar a la cancha para atender a Germán Mera, el número 16 del cuadro azucarero. El futbolista salió de la cancha, pero reingresó al juego.



Minuto 68: cambio en el Deportivo Cali. Kevin Viveros por Andrés Arroyo y Jhon Vásquez por Daniel Mantilla.



Minuto 65: falta en ataque de Jefferson Duque sobre el arquero de Deportivo Cali, Kevin Dawson, que es uruguayo. Nacional ha rematado siete veces al arco del cuadro azucarero, mientras que los caleños han hecho lo propio en ocho oportunidades.



Minuto 60: cambio el Atlético Nacional. Sale Jarlan Barrera e ingresó Yéiler Goez.



Minuto 56: tarjeta roja para Yerson Candelo, el número 19 de Nacional, por acumulación de tarjetas amarillas. El cuadro verde tendrá que disputar lo que resta de partido con 10 hombres para intentar ganarlo.



Minuto 55: Daniel Mantilla, jugador del Deportivo Cali, se quedó tirado en el suelo dentro del área, luego de que fuera derribado por un defensor de Nacional. Después se levantó y el juego continuó.



Minuto 51: ¡Gol del Cali! Arroyo, el número 25 del cuadro azucarero, anotó de zurda luego de cazar dentro del área un centro que tiró uno de sus compañeros desde la banda derecha.



¡Empezó el segundo tiempo del partido!