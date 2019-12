El “Rifle” Andrade le interesa a Nacional

El directivo verdolaga indicó que hoy se podría confirmar alguna negociación: “Soy muy riguroso en este tema, porque muchas veces los negocios se caen antes de la firma. Pasó algo parecido con Giovanni Moreno hace dos años, por eso no confirmo sin tener todo arreglado”.

“Hay una posibilidad, pero estamos pendientes de que sea una primera opción, lleguemos a un acuerdo económico, de que todo se de pero, por ahora, no hay nada concreto, también podemos tener otros candidatos, pero sí es un jugador que nos interesa y negarlo sería atrevido”.

El presidente de Nacional, Juan David Pérez , reconoció el interés por el jugador, pero indicó que no se oficializará nada hasta que todo se haya finiquitado.

Balanta, también cerca

Aunque Pérez había dicho que era muy difícil un canje con Santa Fe entre Patricio Cucchi y Maicol Balanta , debido a que el conjunto cardenal no era el dueño del pase de este último, el presidente santafereño, Eduardo Méndez, les dijo a los medios capitalinos que esta transacción era prácticamente un hecho.

Rumores se mantienen

Otros jugadores que suenan como posibles refuerzos verdolagas para el próximo año, pero que no se ha formalizado un interés oficial, son Estéfano Arango, de Alianza Petrolera y Deinner Quiñones y Jhonathan Marulanda, ambos del Independiente Medellín.

Más del rival Huracán

El primer cruce de Copa Sudamericana frente a Huracán de Argentina sigue generando comentarios en redes sociales y la prensa especializada.

Nicolás Singer, periodista que cubre habitualmente a ese equipo, manifiesta para El COLOMBIANO que “este Huracán no atraviesa su mejor momento, está mal futbolísticamente, hace 7 partidos que no gana. La situación institucional tampoco es la mejor. Arrancó el torneo con un entrenador, Juan Pablo Vojvoda, pero entre la fecha 6 y 7 lo cambiaron porque no le iba bien y pusieron a un histórico entrenador que desde hace mucho años trabajaba en las divisiones menores, un hombre que sale director técnico para apagar incendios”.

Se trata de Néstor Apuzzo que, según Singer, inició muy bien su campaña pero se fue desinflando con el correr de los partidos. “Este último tramo ha sido muy malo y se le han ido varios jugadores importantes, así que dista mucho del Huracán de 2016” .