El entrenador de Atlético Nacional, Alejandro Restrepo, aprovecha el receso del fútbol profesional colombiano para recargarse y compartir la época de Navidad y Año Nuevo con sus seres queridos.

Sin embargo, el orientador antioqueño, nacido el 30 de enero de 1982, no se desconecta por completo pues debe estar al tanto de las contrataciones que realiza el equipo de cara a la próxima temporada.

Y es que en 2022 el Verde tendrá grandes retos, entre los que están acabar con la agonía de celebraciones en la Liga local, en la que no triunfa desde 2017; y recobrar el protagonismo en la Copa Libertadores, competencia en la que ostenta los títulos de 1989 y 2016, conquistas que lo obligan a tener un desempeño acorde a su historia.

Precisamente, la participación en el certamen continental genera una gran ilusión en Restrepo, que tendrá la oportunidad de refrendar en el torneo internacional la campaña que lo llevó a obtener el título de la Copa Betplay 2021 y a cabalgar la fase de todos contra todos de la Liga Betplay II, la cual para su infortunio y el de los hinchas no logró finiquitar como todos esperaban.

El orientador no desconoce que pudo tener equivocaciones en el remate del año con el conjunto verdolaga, pero subraya que todos esos aprendizajes serán vitales tanto en el proceso de crecimiento personal y profesional, como en el proyecto que lidera en la institución, el cual es consciente debe estar enmarcado, tanto por el ADN de buen fútbol que siempre exige este club, como por la obtención de buenos resultados, que son una necesidad para el hincha.

Nacional, que a la fecha solo ha confirmado la vinculación de Alexander Mejía, está enfocado en concretar sus contrataciones antes del 7 de enero, día en el que tiene presupuestado presentar ante los medios de comunicación sus refuerzos para la próxima temporada.

Se cree que el próximo en ser anunciado será el volante John Duque, quien según se conoció ya había presentado exámenes médicos. Al cierre de esta publicación no había sido anunciado, pero se espera que en las próximas horas se haga oficial su vinculación. El cojunto antioqueño también estaría tras los pasos de Edwin Cardona.

¿Qué opinión tiene de los rivales de Nacional en la Copa Libertadores?

“Debemos enfrentar a los ganadores de una llave proveniente de la fase 1, en la que tenemos un rival de mucha tradición como el Olimpia de Paraguay, y otros que en los últimos años han venido participando también de fases previas y de ronda de eliminatorias tanto de Copa Libertadores como de Copa Suramericana, como César Vallejo”.

¿Qué tanto los conoce?

“Son rivales de tradición, importantes en sus países y en el ámbito suramericano. Sabemos que el contexto del fútbol internacional hoy está todo muy parejo, igualado, entre todos los rivales nos conocemos. Al ser llaves de eliminación directa es importante la atención, preparación y competitividad de esos juegos. Entendemos también que avanzando ahí ya hay unos posibles adversarios, pero la atención inicial estará puesta en esos primeros rivales, los cuales debemos analizar, seguir en su fase previa y ver cómo va a ser su presente, las incorporaciones que tengan y su momento en la temporada, en la hora y el lugar que nos toque enfrentarlos”.

¿En lo personal lo ilusiona, le genera ansiedad esa participación en la Copa Libertadores?

“Sí, es un gran desafío como cuerpo técnico, pero principalmente como institución. El volver a la Copa Libertadores es tener la posibilidad de disputar la entrada a esa fase de grupos, sabemos lo importante dentro del prestigio a nivel sudamericano y también lo trascendental para la institución en todos los sentidos. Nos ilusiona muchísimo poder competir al más alto nivel suramericano, estar ahí en ese contexto de fútbol internacional, que los jugadores sigan representando esta camiseta con el orgullo y con el tesón que se merece”.

¿Qué espera usted del 2022 en lo personal y profesional?

“Continuar en esa búsqueda de ser mejores, de progresar día a día y de superarnos como individuos y equipo. En lo grupal, conseguir ese objetivo de avanzar en la Copa Libertadores, competir por los objetivos y metas que se propone el club, que siempre están ligados a la consecución de campeonatos. Espero crecer como persona, como entrenador y seguirme llenando de ese conocimiento alrededor de lo que genera la institución y las personas que me rodean”.

¿Cree que se pudo equivocar en algo con Nacional en el remate del 2021?

“Bueno, como seres humanos yo creo que siempre uno tiene esa posibilidad de aprendizaje a partir de situaciones en las cuales no se consigue un objetivo. Yo siento más allá de no poder alcanzar alguna meta, se pudo extraer elementos positivos para crecer, ser mejores, dar pasos al frente y ver si en algún momento no se pudo hacer algo bien por haber cometido un error y no volverlos a cometer, por el contrario salir más fuertes, ser resilientes ante esto. Un elemento fundamental en el ser humano es trascender, en la búsqueda de eso debe buscar ser mejor, buscar siempre solucionar, es a lo que le he apostado en ese transcurrir de los últimos seis meses al mando del equipo y espero que pueda seguir siendo así por mucho tiempo”.

¿Qué podemos decir de las contrataciones y de los nombres puntuales que han sonado?

“Hay muchos nombres que han sonado que seguramente vienen siendo analizados por el Departamento de Transferencias y por el cuerpo técnico. No nos atrevemos a dar un parte porque sabemos cómo es el fútbol. Hay que tener en cuenta todas las situaciones que hay que medir, que hay que ponderar, cuando se tenga algo cerrado se les anunciarán en su momento. Es mirar qué posibilidades tenemos para mejorar”.

¿Cómo vive Alejandro Restrepo esta época de Navidad y Año Nuevo?

“Muy tranquilo, aprovecho muchísimo el tiempo para reflexionar, descansar y sacar conclusiones de lo que ha sido este semestre, lo que ha pasado, los momentos, más allá de que hayan sido positivos o negativos, creo que de cada uno de ellos se sacó un aprendizaje. También saco tiempo para compartir con mis seres queridos, la familia, con mi novia, con las personas cercanas, con los amigos, a los cuales muchas veces el fútbol no te permite tener el mayor tiempo y de verdad que disfrutando mucho y cada espacio que puedo compartir con ellos”.

¿Qué le pidió al Niño Dios?

“Lo primero es salud y tener la posibilidad de trabajar por los distintos objetivos y metas. Siempre pido salud para mí, familiares, grupo de trabajo. Después está el enfoque que tenemos de ir por nuestros objetivos, metas y sueños”.

¿Cómo llevar el entorno del fútbol en el que un día eres ídolo y al siguiente villano?

“Primero entendiendo el rol que cumplimos dentro de un club, dentro de una institución y un deporte como el fútbol. Entendiendo que esto es un juego donde el resultado es algo muy importante, pero también teniendo la conciencia tranquila por el trabajo que haces, de la aceptación que hay hacia el proyecto deportivo y que siempre hay una posibilidad de mejorar. Todo se resume en esa palabra, la conciencia que hay que tener del momento y el lugar, de hacer que cada vez el presente edifique un futuro prometedor”.

¿Cómo rodear a Aldair Quintana después de los hechos que lo pusieron en la picota pública?

“Antes que nada, no se pueden olvidar dos elementos que son muy importantes, primero es el profesional que hay detrás y la persona. Siempre es indispensable tener en cuenta lo importante que es cuando lideramos grupos, que trabajamos con personas y con profesionales, y que de la toma de decisiones de nosotros también depende su comportamiento”.

¿Cuál es el mejor momento que ha vivido en Nacional?

“Se me vienen a la cabeza muchos momentos felices desde lo deportivo. Los primeros días de entrenamiento, el ver que el grupo va asimilando una idea de juego que parte de lo que tú tienes en la cabeza. También ver plasmado en los resultados esa idea de juego y más con un título; todos esos son momentos muy bonitos”.

¿Han sido muchos los pasajes duros?

“En los tiempos difíciles pongo por delante las lesiones de jugadores, especialmente la de Baldomero Perlaza. Es algo duro en lo personal ver el dolor de un integrante de la plantilla que tenía ese deseo de competir por los objetivos propuestos y el no poder estar nos golpeó muchísimo a todos. Después, los momentos complejos de derrota, que son difíciles de asimilar, más cuando a la interna uno sabe que se había preparado para cosas importantes”.

¿Qué mensaje les deja a los hinchas de Nacional?

“Que sigan alentando, que continúen creyendo en un proyecto deportivo, en los procesos, y especialmente en los jugadores que han demostrado que quieren volver a esa esencia, al buen juego, a recuperar el ADN del club, que sabemos que más allá de jugar bien, también debe tener un condimento ganador. Espero que la afición siga con esa buena vibra y energía que nos transmiten en cada partido, en cada momento”.

¿Cómo ve el proceso de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia?

“Puedo dar mi concepto como aficionado y en ese rol yo lo veo con mucha ilusión, con el deseo enorme de siempre, que la Selección logre la clasificación al Mundial de Qatar, porque soy un colombiano más y le hago fuerza a mis compatriotas, también por los entrenadores colombianos y por los jugadores que conozco, que hacen parte de ese proceso”