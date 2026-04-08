Antioqueñas Luisa Botero y Mabel Tobón ganaron medalla de plata en el Panamericano de Natación Artística en Chile

La delegación colombiana inició con pie derecho su participación en el Campeonato Panamericano Clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras ganar las medallas de plata y bronce en las pruebas de dueto femenino y dúo mixto.

Las antioqueñas Luisa Botero y Mabel Tobón, que son entrenadas por Shara Múnera, se lucieron en la prueba técnica en la que alcanzaron una calificación de 243.6175 unidades, para alcanzar el segundo lugar, superadas únicamente por las mexicanas Marla Arellano y Joana Jiménez, que se quedaron con el oro, tras una calificación de 267.8408.

El podio lo completaron las también mexicanas Camila Argumedo y Daniela Ávila, que lograron una calificación de 240.3017 unidades, para quedarse con el bronce.