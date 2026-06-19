Colombia brilla en panamericano de gimnasia: Camilo Vera y Ángel Barajas consiguieron oro y plata en all around

Los gimnastas colombianos Camilo Vera y Ángel Barajas consiguieron la medalla de oro y plata en la prueba all around, donde se ejecutan los seis elementos de la gimnasia artística, en el Panamericano de Adultos que se realiza en Río de Janeiro, Brasil, y que irá hasta el próximo domingo.

Vera, un cucuteño de 19 años que en los últimos meses ha repuntado con gran fuerza en la gimnasia internacional, se quedó con el primer puesto después de obtener un puntaje total de 81,265 puntos por parte de los jueces.

Barajas, vigente medallista de plata olímpico en la prueba de barra fija y campeón mundial en las paralelas, terminó segundo después de que sus rutinas acumularan un total de 80,765 puntos.

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