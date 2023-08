Cuando llegó, Plata, justificando su independencia y medio en broma, refutó entre risas: “a mí no me mandó nadie”.

¿Cómo se siente en Medellín?

“Muy bien en la ciudad y en el equipo. Me han acogido bien. También a mi familia. La ciudad es muy buena, todos sabemos que es un lugar lindo y estoy contento de estar acá”.

¿Qué lo llevó a venir acá?

“Fue una decisión familiar. Estábamos en La Guajira de vacaciones y teníamos la oportunidad de regresar a Arabia. Sin embargo, decidimos quedarnos porque para el niño (su hijo) el estudio allá estaba un poco complicado. Por eso quisimos mantenernos en Colombia y en ese momento salió la oferta del Medellín, la analizamos y la aceptamos. Para mí la familia es todo, son los que siempre están con uno en las buenas y en las malas y quería que estuvieran bien”.

¿Cómo fueron esos meses en la Liga de Arabia?

“Futbolísticamente me fue muy bien. En el torneo hice siete goles, gracias a Dios. Pero con la familia la cosa estuvo más complicada porque a mi esposa le costaba estar allá; pero fue una linda experiencia, una etapa en la que me sentí contento”.

¿Le dio duro pasar del calor de Arabia a estar acá en la altura?

“Uyy, sí, sí, sí. Me ha dado muy duro porque venía de jugar allá donde se sienten temperaturas de 50 grados y pasar a entrenar acá en Llanogrande, donde hay un poquito de altura, es complicado. Sin embargo me estoy adaptando”.

¿Cómo va ese proceso?

“Cuando llegué acá llevaba más o menos mes y medio sin competir porque en Arabia se terminó la Liga el 30 de mayo; entonces llevaba un tiempo sin competencia y los compañeros ya habían hecho la pretemporada y me agarraron un poquitico de ventaja (risas). Pero cada día me siento mejor y espero estar al 100%”.

¿Cuáles son sus objetivos con el Medellín?

“Ganar títulos. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí en los equipos a los que llego para poder quedar campeón. En mi carrera, en casi todos los clubes en que he estado lo he conseguido y esta vez espero que no sea la excepción”.

Usted es de Villanueva, La Guajira ¿cómo empezó en el fútbol?

“En el colegio. Yo estudiaba en uno que no participaba en los Intercolegiados y me hicieron pasar a otro que sí. Ganamos ese campeonato y después empezamos a jugar los torneos que hacen en los pueblos. Después me fui a jugar la Primera C a Maicao”.

¿Cómo fue esa experiencia allá?

“Dura. Para allá me fui con unos compañeros. Vivíamos en una casa hogar en la que nos recibían los familiares de unos amigos con los que jugábamos. Me acogieron bien”.

¿Cómo llegó a Valledupar FC donde debutó?

“Esa es una historia bacana. Yo me fui de vacaciones para donde unos familiares que viven en los corregimientos La Raíz y el Alto. Allá estaban jugando un torneo y mi hermano habló con el entrenador para que me metiera. Él no quería, pero cuando iban perdiendo 3-0 me dio chance, hice tres goles y ganamos 5-3. Ahí me vio jugar un primo que se llama Joaco Villén y él y Poncho Zuleta hablaron con los directivos del Valledupar para que me dejaran hacer una prueba; ahí empezó todo”.