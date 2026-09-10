Zverev logró el último cupo a semifinales del Abierto de Estados Unidos

El alemán Alexander Zverev, primer sembrado del US Open, derrotó la noche del miércoles al neerlandés Botic van de Zandschulp y obtuvo el último boleto a las semifinales del Grand Slam de Nueva York.
Zverev sacó de su camino a Van de Zandschulp, número 70 de la ATP, por marcador de 6-2, 7-5 y 6-1 en el cierre de los cuartos de final.
En sus primeras semifinales del torneo desde 2021, Zverev chocará con el ruso Karen Khachanov (50 de la ATP), al que ha vencido en seis de sus nueve precedentes, incluida la final de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.
Los estadounidenses Ben Shelton (9º) y Frances Tiafoe (12º) se batirán en la otra llave de unas semifinales completamente abiertas ante las ausencias de los dos jefes del circuito, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
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Zverev, a los 29 años, redondea una temporada de Grand Slam de alta fiabilidad, al haber sido el único jugador en pisar las semifinales de los cuatro torneos grandes.
Únicamente ocho tenistas lo habían logrado antes del germano, que cayó en semifinales del Abierto de Australia, en la final de Wimbledon y conquistó Roland Garros, su ansiada primera corona de Grand Slam.
“En las dos primeras rondas, que no jugué bien, pude confiar en mi estado físico más que en otros torneos al ser al mejor de cinco sets”, dijo Zverev sobre sus ventajas en jugar Grand Slams.