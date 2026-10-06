Alejandro Osorio celebró en casa y se vistió de líder en la Clásica de El Carmen-2026

En el municipio donde nació hace 28 años, Alejandro Osorio volvió a celebrar. Este martes, el corredor del Orgullo Paisa se impuso en la primera etapa de la Clásica Nacional de Ciclismo El Carmen de Viboral y confirmó el buen momento que atraviesa.

Osorio ganó la contrarreloj individual de 18,8 kilómetros que abrió la edición 32 de la competencia, que se disputa por carreteras del Oriente antioqueño. El local registró un tiempo de 23 minutos y 13 segundos, al rodar a una velocidad promedio de 48,5 kilómetros por hora en un recorrido con salida y llegada en El Carmen de Viboral, y paso por Rionegro y Cristo Rey.

El corredor, que venía de imponerse en la última etapa de la Clásica de Marinilla, volvió a demostrar sus condiciones en la lucha contra el reloj. Esta vez, además, lo hizo ante su gente y con el respaldo de su equipo.

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Su compañero de escuadra, el caldense Jhonatan Restrepo, terminó segundo, a 35 segundos, mientras que Mauricio Zapata, del Team Sistecrédito, ocupó la tercera posición, a 37 segundos. Zapata, además, se convirtió en el mejor corredor de la categoría sub-23.

En damas, la victoria fue para Diana Carolina Peñuela, del Team Sistecrédito, quien marcó 27 minutos y 26 segundos. A 31 segundos terminó la carmelitana Lina Marcela Hernández, del Orgullo Paisa, quien venía de conquistar tres medallas de oro y una de plata en los Juegos Suramericanos de Argentina. Samara Bedoya, también del Sistecrédito, completó el podio, a 33 segundos de la ganadora.

Entre los juveniles, el festejo fue para Brandon Escobar, del Team Sistemas Palacios.

Escobar, nacido en el Valle del Cauca y radicado desde pequeño en Nariño, donde se enamoró del ciclismo, empleó 24 minutos y 35 segundos y sorprendió a varios de los corredores que venían destacándose en esta modalidad.

Miguel Ángel Vanegas, del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, y Emanuel Restrepo, del Team Sistecrédito, terminaron segundo y tercero, respectivamente, ambos a 12 segundos del vencedor.

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José Manuel Posada, del Sistecrédito, que viene de competir en el Mundial de Montreal, fue cuarto, a 32 segundos, mientras que Juan Esteban Sánchez, del Orgullo Paisa, finalizó quinto, a 38.

Este miércoles se disputará la segunda fracción, que estará compuesta por un circuito interno por el trayecto El Carmen de Viboral-Betania-Las Brisas.

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