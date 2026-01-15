Abierto de Australia: Sinner va por el tres coronas en fila y Djokovic busca su 25° título

El número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, debutará en el Abierto de Australia contra el australiano Adam Walton en busca de su primer título en el Grand Slam de Melbourne, que arranca este domingo.
Alcaraz, que nunca ha pasado de los cuartos de final en este torneo, está en la misma mitad del cuadro que el finalista derrotado del año pasado, Alexander Zverev, y podría enfrentarse a él en una semifinal.
Jannik Sinner se medirá al francés Hugo Gaston en el inicio de su defensa del título en Australia y podría enfrentar al 10 veces campeón del torneo, Novak Djokovic, en una explosiva y llamativa semifinal.