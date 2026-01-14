Música, lagrimas y oración: así fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá

Una misa privada dio inicio al homenaje que en el Movistar Arena se realizó este miércoles 14 de enero al cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado fin de semana en un accidente aéreo con cuatro integrantes de su equipo más el piloto de la avioneta.
Los alrededores de este centro de eventos con una capacidad máxima de 14.000 espectadores parecían que estaban listos para un nuevo concierto del interprete de El Aventurero, entre otras canciones, con una gran cantidad de vendedores ambulantes, que además de todo tipo de alimentos, vendían los accesorios para rendirle homenaje a Yeison Jiménez, con las infaltables cintas con su nombre, los sombreros vaqueros, gorras, camisetas, banderas y ponchos.
Luego se abrieron las puertas al público en general quien llegó con bombas blancas y se encontraron con los cinco ataúdes (el de Yeison y los demás fallecidos de su equipo de trabajo) debajo de una tarima principal y más de 15 coronas de flores blancas.