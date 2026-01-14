Música, lagrimas y oración: así fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá

Una misa privada dio inicio al homenaje que en el Movistar Arena se realizó este miércoles 14 de enero al cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado fin de semana en un accidente aéreo con cuatro integrantes de su equipo más el piloto de la avioneta. Los alrededores de este centro de eventos con una capacidad máxima de 14.000 espectadores parecían que estaban listos para un nuevo concierto del interprete de El Aventurero, entre otras canciones, con una gran cantidad de vendedores ambulantes, que además de todo tipo de alimentos, vendían los accesorios para rendirle homenaje a Yeison Jiménez, con las infaltables cintas con su nombre, los sombreros vaqueros, gorras, camisetas, banderas y ponchos. Luego se abrieron las puertas al público en general quien llegó con bombas blancas y se encontraron con los cinco ataúdes (el de Yeison y los demás fallecidos de su equipo de trabajo) debajo de una tarima principal y más de 15 coronas de flores blancas.

Sí, es que este homenaje tuvo música. Varios artistas confirmaron su participación como Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jhonny Rivera. También llegaron al homenaje Paola Jara y Jessi Uribe. Se dice que los artistas se reunieron desde este martes incluso para grabar una canción en homenaje a Yeison. El espectáculo musical comenzó cerca de las 2:00 de la tarde, pero mientras se subían los artistas a la tarima se escuchabann las canciones de Yeison Jiménez y la gente las coreaba con ganas y hasta lágrimas en los ojos. Al escenario del Movistar Arena llegó gente a hacer fila desde las 4:00 de la mañana e incluso algunos amanecieron desde anoche. Algunos testimonios que se han escuchado desde Bogotá son de personas que incluso nunca lo habían podido ver en vivo.

La gente llegó con prendas alusivas a Yeison Jiménez y bombas blancas. FOTO Colprensa

Así comenzó el homenaje a Yeison Jiménez

Las primeras palabras fueron de su representante legal, socio y su amigo, Víctor Hugo Aristizábal, quien se dirigió a los asistentes al Movistar Arena para despedirlo a él y a los otros ocupantes de la avioneta que se accidentó el pasado sábado 10 de enero: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, así como el piloto de la aeronave, el capitán Hernando Torres. “Yeison, hoy estamos aquí quienes más te aman, tu esposa y compañera de vida, tus hijos, tus padres, tus hermanos y demás familiares, tu familia de sangre y los amigos que elegiste como tu familia. Tu equipo musical, operativo, administrativo y también la mayor riqueza que puede acompañar a un artista, tu público, tus seguidores...”, dijo Aristizábal quien resaltó en sus palabras a la madre de Yeison, su hermana y sus grandes amigos.

Luis Alfonso, presente en este homenaje a Yeison Jiménez. FOTO Colprensa

“Vete tranquilo amigo, lleno de carácter, del que no se deja vencer porque como dirías tantas veces: mi éxito es mi venganza, de los retos que me presentó la vida. Cada canción fue un pedazo de tu vida, contados sin mentiras, terminados en éxitos (...) Están aquí muchos de tus colegas que caminaron contigo en la música, compartieron tarima, letras, hermandad, guaro, en muchos casos un desmadre que muchas veces generaron la pregunta: ¿qué día es hoy? A todos ellos que creyeron en tu talento, que respetaron tu esencia y que caminaron a tu lado: gracias”, anotó Aristizábal en su discurso inicial. “Tu legado no termina, fuiste maestro de vida, desde que naciste hasta tu destino final”, concluyó entre lágrimas.

Desfile de artistas que acompañaron a Yeison Jiménez en su homenaje

El primero en salir a la tarima fue Pipe Bueno, quien interpretó la canción que ambos tenían a dúo: Tengo Ganas. Alzate, continuó este homenaje interpretando Plegaria y visiblemente emocionado siguió con otro éxito de Yeison con Alzate: Mi venganza. “Gracias por cantar mi letra Yeison, por hacerme a mí grande, Dios te bendiga en el cielo, te fuiste a un concierto eterno, te adelantaste”, dijo. La música siguió con Jessi Uribe y Paola Jara, quienes cantaron Ya No Mi Amor, de Yeison Jiménez. “Gracias a todos los seguidores de Yeison y de la música popular, gracias a todos ustedes por seguirnos a todos nosotros (...) Que Dios nos dé muchísima fortaleza”, anotó Jessi. Antes de la música, un espacio para que su madre, Luz Mery Galeano, entregara unas palabras a todos los asistentes: “No sentía fuerzas de despedir a mi hijo, no tenía el valor, esa berraquera que él decía yo no la veía. Pero hoy le dijo: hijo mío vuela tranquilo, ve al cielo, que acá están tus hijas, tu mamá”. Luz Mery aprovechó para dar las gracias no solo a los presentes en este homenaje sino a quienes no pudieron estar.

Coronas de flores llegaron al Movistar Arena. FOTO Colprensa

“Tenía más preguntas que respuestas y hoy estoy aquí diciéndoles que le doy gracias a Dios por haber traído ese ser maravilloso”, anotó su madre y pidió oración de todos para ellos, “esto es muy duro, yo estoy aquí por la fortaleza de mi niño porque de resto no soy capaz”. Finalmente le dijo a Yeison: “Hijo, te quiero prometer que lo que Dios me preste la vida, sea mucho o sea poco estaré para estar pendiente de tus hijos, de tu esposa”. Acto seguido las palabras de su hija Thaliana Jiménez: “Agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo y les dieron lo mejor y les voy a contar un sueño de mi papá, era vernos crecer y no lo pudo hacer (...) A todos los que están acá solo les pido que oren mucho por él”, dijo la niña entre lágrimas. Puede leer: Video hecho con IA conmueve en redes al mostrar su partida al cielo como homenaje a la vida de Yeison Jiménez y su equipo La música continuó con Luisito Muñoz, Francy y las palabras de Rafa Muñoz, su primer representante. Arelys Henao subió a dejar un mensaje: “Ámense en vida, perdónense en vida, gracias por venir a apoyar a Yeison Jiménez y esta canción la canté con él aquí y fui muy feliz”, dijo la artista quien interpretó Nadie es eterno, el gran himno de la música popular.