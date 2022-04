Anthony Kiedis, Chad Smith y Flea volvieron a tocar con su guitarrista John Frusciante y acaban de lanzar el producto de su reencuentro: Unlimeted Love. Los Red Hot Chili Peppers han tenido varios guitarristas, pero sus periodos de trabajo con Frusciante han sido considerados por la crítica como los más brillantes.

Del 1988 a 1992, sacaron Mother’s Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991); y del 1998 al 2008, presentaron Californication (1999), By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

Después de anunciar el regreso de Frusciante en 2019, lanzaron por fin el álbum Unlimeted Love, que regresa el funk al estilo californiano de la banda. Y ya se escuchan los rumores de que están negociando las fechas de su gira en Suramérica, para 2023, y que buscarían hacer conciertos solos, no formar parte del circuito de festivales.

El de Frusciante no es el único regreso que le ha ganado buenas reseñas a Unlimeted Love, también trabajaron con el productor Rick Rubin, que los acompañó en todos los álbumes de 1992 a 2011. Según Brittany Spanos, de la revista americana de Rolling Stone, el resultado es un álbum melódico y fluido, que mezcla las letras reflexivas de Californication con el rock expansivo de Stadium Aracadium.