“Medellín necesitaba ir más allá del mito de Pablo Escobar y entender por qué personas que habitaban el mismo territorio tenían destinos tan distintos y eso es lo que la película logra, presentarlos sin estigmatizarlos, porque no hicimos una película de acción ni de bandidos sino una película de unos muchachos que están cuestionando la ciudad. Nosotros olvidamos todos esos barrios que surgieron de la autoconstrucción de las personas que llegaron a la ciudad y que nadie las había recibido, estábamos de espaldas a miles de familias que habían formado cientos de barrios que vivían en la exclusión. Los jóvenes no tenían las herramientas para negarse a la propuesta que les hacía el Cartel de Medellín, que para ellos representaba el apoyo de unos padres grandes y poderosos que nunca tuvieron. La película Rodrigo D, No futuro lo que hace es mostrar ese cristal invisible que separaba a una ciudad de otra, nos mostraba en su verdadera dimensión a esos muchachos que querían decirnos que aunque estaban vestidos a la moda, eran tan bonitos, jóvenes y llenos de vida; no tenían un lugar en Medellín, su destino era la muerte”.

Gaviria quería responder por qué los jóvenes estaban metidos en la cultura de la muerte, por ello los buscó y convirtió en protagonistas de sus películas. Si bien estos muchachos hablaban del no futuro de una manera casual, es Gaviria quien durante el rodaje —de Rodrigo D, No futuro (1990) — va descubriendo el verdadero significado de este concepto: “Los pelados nos advierten que se irán pronto, nos dicen que tienen unos pecados y que están condenados a morir”, frases como estas se las confesaban de manera permanente.

¿El Cartel de Medellín les parecía una salvación así supieran que morirían jóvenes?

“Esos muchachos empobrecidos por la exclusión sólo podían estar en la guerra, cuando alguien vive por la supervivencia ya está en la guerra. Además, entendamos su ingenuidad, reitero, la exclusión de la que fueron víctimas y la falta de padres. Sabemos que Colombia es un país donde la figura paterna ha desaparecido, ha sido borrada y sacada de la vida de estos muchachos, entonces cuando llega el Cartel de Medellín y Pablo Escobar con su gente a decirles que pueden resolver sus problemas, los muchachos seguían ese camino, aunque fuera el camino de la violencia”.

¿Cree que esos jóvenes actores lo consideraron una figura paterna?

“Rodrigo D, No futuro se realizó bajo la inspiración de un verdadero padre que fue Luis Alberto Álvarez, un padre Claretiano que nos enseñó el neorrealismo y nos motivó a descubrirlo. Yo tenía la influencia de Helí Ramírez, un poeta que me cambió la visión de la ciudad, por eso me relacionaba muy fácil con ellos porque los poemas de Helí ya me habían mostrado ese tipo de muchachos. Era muy amigo de ellos y encontraron en mí una persona incondicional que no los criticaba ni los señalaba, lo único que hacía era preguntarles quiénes eran, cómo había sido su vida familiar, qué pensaban... Cuando terminé la película, obviamente ellos saben que yo no les puedo solucionar nada, pero me seguían buscando para que conversáramos, y sí, de pronto de alguna manera también era para ellos una figura paterna”.

Puede leer: La nueva vida de Rodrigo D.

¿Cómo salió adelante Rodrigo D, No futuro, una película que si bien hoy es de culto, hace más de treinta años el público criticó la Medellín que mostraba?

“Rodrigo D fue muy controversial, pero recordemos que también fue seleccionada dentro de la programación oficial de Cannes. Aunque tenía una gran ilusión por el Festival, cuando llegamos allí no me va bien, me tomaron fotos junto con los actores y el titular de prensa fue ‘Narcos en La Croisette’. Nos tratan como narcos en Cannes y la película decepciona porque no muestro a Pablo Escobar, porque no estoy haciendo una película de acción, de buenos y malos, de policías y ladrones. La película Rodrigo D, en cambio es una película introspectiva, reflexiva, pero esa reflexión es la que hoy agradecemos treinta años más tarde.

Cuando regreso a Medellín, digámoslo triunfante, de inmediato me doy cuenta que nadie me hace caso, busco hacer otra película, desarrollar otro guion, pero existía la consigna de que había que pasar la página, y que esa simpatía mía por esos muchachos no podía continuar, algo así como que la película era un mal ejemplo, por ello necesité más de diez años para realizar mi segunda película que fue La Vendedora de Rosas”.