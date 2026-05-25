Teatro Metropolitano se amplía: más espacio para la cultura y el encuentro

El lunes 25 de mayo empezó el proyecto de expansión del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. La obra, con un valor estimado de $32.800 millones, prevé la construcción de un sistema compuesto por cinco escenarios y dos edificios complementarios, una intervención de 9.196 metros cuadrados.
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El proyecto está programado para realizarse en dos etapas. La primera se centra en la construcción de un escenario al aire libre, con capacidad para 7.000 personas y tiene un valor de $14.000 millones. La segunda, incluye los otros cuatro escenarios, Río: para exposiciones, exhibiciones, ferias y eventos culturales; Bulevar: para recorridos y muestras; Constitución: para eventos de pequeño y mediano formato, pasarelas, performance, audiovisuales; Bosque: para eventos de pequeño formato al aire libre.
“Para el Teatro Metropolitano y la Asociación Medellín Cultural es una alegría inmensa poderle anunciar a la ciudad y al país, que vamos a aportarle un nuevo escenario al aire libre, con una capacidad para 7.000 personas, que ese escenario va a dialogar con este entorno maravilloso en el que estamos. Quiero que sepan que va a estar abierto a todas las artes, a todas las expresiones, que vamos a convertir el espacio exterior del teatro en un parque, en un corredor cultural lleno de vida, donde encontremos actividades 24/7. Queremos que sea un espacio para el encuentro, porque si nos volvemos a encontrar vamos a recuperar esa convivencia que tanto necesitamos”, dijo María Patricia Marín Arango, directora del Teatro Metropolitano.