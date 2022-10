El nuevo disco de Taylor Swift, “Midnights”, que se publicará el próximo 21 de octubre, contará con una colaboración de Lana del Rey en la canción “Snow on the beach”, según anunció hoy la intérprete estadounidense en sus redes sociales.

La primera canción del álbum será “Lavender Haze”; la segunda “Maroon”; la tercera “Anti-Hero”; la cuarta, la conocida hoy “Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey)”; la quinta “You’re On Your Own, Kid”; la sexta “Midnight Rain”; la séptima “Question...?”; la octava “Vigilante Shit”; la novena “Bejeweled”; la décima “Labyrinth”; la undécima “Karma”; la duodécima “Sweet Nothing” y la decimotercera “Mastermind”.

Para desvelar las canciones, Swift ha ido publicando sucesivos videos en la red social en los que, en un ambiente retro, saca una bola de un bingo casero con cada título.