Así puede ganarse un pase doble para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 con EL COLOMBIANO

Uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores es el Súper Concierto. Este año, el show musical se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot.
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Luis Alfonso, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Carín León, Aria Vega y Felipe Peláez son los artistas que subirán al escenario para interpretar sus éxitos musicales más conocidos.
EL COLOMBIANO está regalando un pase doble para asistir al espectáculo y disfrutar de la celebración que anualmente festeja las tradiciones antioqueñas.