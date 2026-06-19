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El Solar del Águila, un paraíso cultural y natural en pleno centro de Medellín

El Solar del Águila es la casa cultural del Águila Descalza. Un espacio con salas de teatro, café-bar, museo y un gran jardín. La entrada es libre.

  • El año pasado el Águila Descalza celebró 45 años de trayectoria. La historia empezó en 1980 con Carlos Mario, en 1985 llegó Cristina Toro y desde eso no han dejado de hacer teatro juntos. Foto Julio César Herrera.
    El año pasado el Águila Descalza celebró 45 años de trayectoria. La historia empezó en 1980 con Carlos Mario, en 1985 llegó Cristina Toro y desde eso no han dejado de hacer teatro juntos. Foto Julio César Herrera.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 32 minutos
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En septiembre se cumplen tres años del Solar del Águila, la casa cultural del Águila Descalza, la compañía de teatro más querida y reconocida de la ciudad.

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Ubicado en la cuadra contigua al Teatro Prado, la tradicional sede del Águila, el Solar es un pequeño paraíso natural y cultural en pleno centro de Medellín.

El espacio está constituido por tres casas, incluida la antigua sede de la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES), y tiene como eje central un amplio jardín con árboles centenarios y una gran escultura vegetal de 10 metros de altura adornada con elementos escenográficos del grupo.

El espacio ha ido tomando forma poco a poco.

–FAES tenía esta casa en desuso, casi en ruinas, porque la fundación estaba en quiebra, y me llamaron a ofrecérmela. En principio no teníamos mucha claridad de qué íbamos a hacer hasta que un día Carlos Mario cogió todos sus cuadros y decoró la casa, entonces dijimos, hagamos una sala, y luego otra y así se ha ido creciendo y hemos ido adaptando los espacios para el desarrollo de actividades académicas y artísticas –dice Cristina Toro.

El Solar es un poco de todo. Tiene vocación de escuela, de laboratorio creativo, espacios para cine, teatro, música y charlas, un café-bar, un patio enorme y un Museo del Fútbol que está próximo a inaugurarse. Pero es, sobre todo, la puerta de ingreso al universo del Águila Descalza.

–Queremos poner en conocimiento y al alcance del público lo que hemos ido reuniendo durante todos estos años. Carlos Mario tiene vocación de pulpo, de coleccionista entonces hay una cantidad de materiales, no solo la parte bibliográfica que es inmensísima y que esperamos compartir algún día, sino la fonoteca, la videoteca, que es una colección muy extensa y muy selecta, hecha con todo el amor y con todo el gusto y durante muchísimos años, cosas que ya no se consiguen –dice Cristina.

La base esta casa cultural, como no, es el teatro. El Solar tiene dos salas: Aguacate, con capacidad para 40 personas y Ciruelo, que puede acoger teatro, charlas y cabaret, con una capacidad de 80 a 100 personas, dependiendo del uso. Allí se presentan los Elencos Águila, conformados por dos parejas de actores –Ferney Arboleda y Flora Rodríguez, y Valeria Wills y Shamir Rojas–, que reinterpretan obras del repertorio del Águila. En este momento están en temporada No vuelvo a beber y El sueño del Piba, la programación es de jueves a sábado.

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–Hemos privilegiado la programación con los Elencos, porque la idea es darles continuidad. Una de las cosas que me quedó a mí clarísima cuando empecé a hacer teatro es que una obra se pone buena con el tiempo, más o menos a los dos o tres meses empieza a coger sabor, a coger gusto, porque los actores la empezamos a introyectar y a sentir. Entonces nos interesaba mucho que los elencos tuvieran esa experiencia de hacerlo una y otra vez. Lo malo es que eso casi no hay quien lo aguante, pero nosotros preferimos que esto no nos produzca dinero, pero que podamos construir un lenguaje, una obra, un proceso formativo –cuenta Cristina.

Más que teatro

Por supuesto, hay más. El Solar también tiene La Capilla del Cine, con capacidad para 25 personas. Lleva ese nombre porque las sillas eran de una iglesia, Carlos Mario aprovechó unos saldos y las compro, pero es un guiño también, para adorar el cine, el arte en general. Actualmente están presentado el Ciclo de Cine Moderno Hollywood. Las funciones son todos los sábados de 4:00 a 6:00 p.m. con entrada libre.

Los miércoles son de Tardes Encantadas, un espacio musical de encuentro guiado por Carmen Úsuga y Walter Larroquét, con un repertorio de valses, milongas, boleros interpretadas y comentadas por los artistas.

Los últimos miércoles de cada mes a las 6:30 p.m. son las Conversaciones en El Solar, con Carlos Mario González, director de la Bilioteca Franz Kafka. La entrada también es libre, con cupos limitados.

Y están por inaugurar el Museo del Fútbol que incluye la colección de revistas de Carlos Mario, objetos de la Selección Nacional y de otros equipos que grandes jugadores les han regalado, archivo fotográfico sobre la historia de este deporte en Medellín, entre otras.

Hay más, el Festival Tremenda Gente, un espacio para descubrir miradas diversas, voces que transforman y expresiones artísticas que rompen lo convencional. Las Noches de Gala, con más música en vivo, en La Capilla también hay proyección constante de las obras del Águila Descalza, en fin. Pero no sólo hay que ir por los eventos, también se puede ir a trabajar, a descansar, a pasar el rato. Esta abierto al público de martes a sábado a partir de las 4:00 p.m. La entrada es libre.

Un viaje en el tiempo

El Solar es un museo en sí mismo, allí se puede apreciar la arquitectura tradicional de las primeras casas de Medellín, las pinturas de Carlos Mario y los recuerdos del Águila Descalza. Las paredes están adornadas con parte de la escenografía y otros objetos usados en sus obras, reconocimientos que les han hecho en estos 40 años de trayectoria, y un sin fin de recuerdos más.

Es como una continuación del museo que inauguraron en el Teatro Prado a mediados del años pasado con la exposición con la exposición MEDELLÍN 1900-1940.

Carlos Mario y Cristina han dicho que ellos no tuvieron hijos, sino público. Su herencia es este gran legado cultural

Para Celebrar

Este año se cumplen 40 años de País Paisa, la emblemática del Águila Descalza y la celebración trae la obra de vuelta a los escenarios. Estará en temporada en el Teatro Prado de jueves a sábado entre el 18 de junio y el 11 de julio.

InfogrÃ¡fico
El Solar del Águila, un paraíso cultural y natural en pleno centro de Medellín

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