Hallazgo histórico: investigadores ubican por primera vez en 400 años la casa de Shakespeare en Londres

Durante más de cuatro siglos, la ubicación exacta de la casa que William Shakespeare compró en Londres en 1613 fue uno de los enigmas más persistentes de los estudios shakesperianos. Se sabía que el dramaturgo adquirió una propiedad en el céntrico barrio de Blackfriars, en la ciudad de Londres, pero nadie había podido precisar dónde estaba, cómo se veía ni qué tan grande era. Ahora, un hallazgo de la profesora Lucy Munro, experta en Shakespeare del King’s College de Londres, acaba de resolver ese misterio. Munro encontró tres documentos de archivo: dos en The London Archives y uno en The National Archives. El más revelador es un plano del precinto de Blackfriars, dibujado en 1668, tras el Gran Incendio de Londres (septiembre de 1666). Ese documento confirma la ubicación precisa, el tamaño y el entorno inmediato de la casa. Es la primera vez que se puede trazar un cuadro completo de cómo era esa propiedad y qué edificios la rodeaban.

Una casa más grande de lo que se pensaba

Este es el plano de la casa de Shakespeare. Medía aproximadamente 13,7 metros de este a oeste, 4,6 metros de norte a sur en el extremo oriental y 4 metros en el occidental. FOTO King’s College London

Según la investigación, publicada en el Times Literary Supplement, del diario The Times, la parte documentada en el plano medía aproximadamente 13,7 metros de este a oeste, 4,6 metros de norte a sur en el extremo oriental y 4 metros en el occidental, por lo que “era lo suficientemente amplia como para haber sido dividida en dos casas hacia 1645”. La parte que abarcaba la puerta de acceso al precinto no aparece en el plano posterior al incendio porque no tenía cimientos, pero el resto de la estructura era sustancial.

El plano permite establecer con exactitud que la propiedad cubría lo que ahora es el extremo oriental de Ireland Yard, la parte baja de la calle Burgon y partes de los edificios del siglo XIX ubicados en el número 5 de Burgon Street y el número 5 de St Andrew’s Hill. En este último hay una placa de la Ciudad de Londres que desde hace décadas señala que Shakespeare “compró alojamiento en la casa de la puerta de Blackfriars, ubicada cerca de este sitio”. Gracias al hallazgo de Munro, la palabra “cerca” puede retirarse, pues la placa está sobre el lugar exacto.

¿Shakespeare vivió más tiempo en Londres de lo que se creía?

El hallazgo tiene implicaciones que van más allá de la geografía. Durante décadas, la narrativa dominante sostuvo que Shakespeare se retiró de su carrera teatral londinense poco después de comprar la casa de Blackfriars en 1613, y que pasó sus últimos años en Stratford-upon-Avon llevando una vida tranquila, pero esta nueva evidencia pone en duda esa historia. La casa estaba cerca del teatro de Blackfriars, uno de los escenarios donde Shakespeare trabajó. “Podría haber comprado una propiedad de inversión en cualquier lugar de Londres, pero esta casa estaba cerca de su lugar de trabajo en el teatro de Blackfriars”, señaló Munro al King’s College. La investigadora también apunta que Shakespeare coescribió Las dos nobles damas con John Fletcher a finales de 1613, y que hay registros de que visitó Londres en noviembre de 1614. “¿No es probable que se hospedara en su propia casa?”, se pregunta la experta. Además, el actual pub Cockpit está ubicado exactamente donde estaba la taberna del “Signo del Gallo”, que Shakespeare pudo haber frecuentado.

Una historia que termina en el fuego

En el número 5 de St Andrew’s Hill hay una placa que señala que Shakespeare “compró alojamiento en la casa de la puerta de Blackfriars, ubicada cerca de este sitio”. Gracias al hallazgo, la palabra “cerca” puede retirarse, pues la placa está sobre el lugar exacto. FOTO Leonardo Bautista archivo particular