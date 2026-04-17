Hallazgo histórico: investigadores ubican por primera vez en 400 años la casa de Shakespeare en Londres

Durante más de cuatro siglos, la ubicación exacta de la casa que William Shakespeare compró en Londres en 1613 fue uno de los enigmas más persistentes de los estudios shakesperianos.
Se sabía que el dramaturgo adquirió una propiedad en el céntrico barrio de Blackfriars, en la ciudad de Londres, pero nadie había podido precisar dónde estaba, cómo se veía ni qué tan grande era. Ahora, un hallazgo de la profesora Lucy Munro, experta en Shakespeare del King’s College de Londres, acaba de resolver ese misterio.
Munro encontró tres documentos de archivo: dos en The London Archives y uno en The National Archives. El más revelador es un plano del precinto de Blackfriars, dibujado en 1668, tras el Gran Incendio de Londres (septiembre de 1666).
Ese documento confirma la ubicación precisa, el tamaño y el entorno inmediato de la casa. Es la primera vez que se puede trazar un cuadro completo de cómo era esa propiedad y qué edificios la rodeaban.