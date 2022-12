“Para demostrar cómo se siente que una administración y un secretario, como Álvaro Narváez, le hayan dado la espalda a la cultura durante su gestión , así nos sentimos cuando ellos nos dan la espalda”, reiteró Carvajal, al señalar que el secretario siempre ha rechazado todo tipo de conversación y dialogo que el sector cultural le ha planteado, “incluso, no ha manifestado interés de dialogar con los estudiantes que nos sentimos denigrados por su posición”.

“Le entregué la camiseta y le dije que era un recordatorio de que lo público es de todos y él me respondió que lo tiene presente, pero creo que no lo práctica”, contó Germán Carvajal, que añadió que algunos de los graduados de las distintas licenciaturas dieron la espalda en el momento en el que Álvaro Narváez Díaz intervino en la ceremonia.

El contexto

El detonante de la discusión del lunes surgió ante la respuesta, a través de un mensaje de WhatsApp, del secretario Narváez Díaz a Carvajal, por el mensaje que señalaba que: “Inclusión es cumplir el sueño a 119 artistas que no habían tenido acceso a la educación y hoy se gradúan gracias a los recursos públicos”.

“La alcaldía te pago tu profesionalización te reconoció tu experiencia, sin el recurso de la Alcaldía no estuvieras el 13 a punto de graduarte. El día 13 de diciembre. Germán, si no es por la profesionalización que pagó la alcaldía, no estarías graduándote (SIC)”, se lee en el mensaje que publicó Carvajal en Twitter junto con la invitación.