Ramírez se acercó a esa realidad cuando llegó a Ibagué, después de graduarse de Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y pensando en retratarla, terminó exteriorizando sus problemas con la figura paterna y las inquietudes estéticas que lo acercan al cine naturalista, más que al realista. “He tenido una cercanía mayor con el cine contemporáneo que con el clásico, pero me ha influenciado todo. Cuando comencé con los cortos comenzó ese acto de mimesis, me interesa lo que tengo a la mano y mi experiencia con actores, de tener la cámara más espontánea”.

El director Andrés Ramírez parece preguntarse si estamos marcados por las estrellas, como creían los antiguos griegos. Aunque tal vez la idea de que existe el destino no es una realidad, sí lo es el hecho de que un gran número de jóvenes en Colombia crecen sin una figura paterna, en hogares con madres cabeza de familia que deben dedicar más tiempo a trabajar que a criar y a lidiar con los coqueteos de la calle, donde los espera la promesa de la vida fácil.

“L a Jauría” es la historia de un joven que llega a un centro alternativo de reclusión y rehabilitación para menores. Eliú, como se llama el protagonista, parece haber encajado en el modelo del centro, que impone una férrea disciplina para tratar de readaptar a los jóvenes y enseñarles las reglas que su entorno no logró inculcarles.

Su objetivo no es justificar las malas decisiones, sino proveer referentes, mostrarles a los jóvenes que no están solos en esas emociones que a veces parecen ahogarlos y que, así como se pueden equivocar, también están abiertas las puertas de la redención, si están dispuestos a buscarla. “En la película se plantean varios caminos y la pregunta de si podemos cambiar, si podemos liberarnos de lo que está dentro de nuestra naturaleza. La respuesta puede estar en el encuentro consigo mismo. La liberación no está en lo material ni en lo humano, sino fuera”, explica Ramírez.

La conversación a raíz de la película es lo que más disfruta, especialmente en Colombia, por eso la estrenó el pasado 1 de septiembre en el Festival Cinemancia en Medellín, pero ahora estará en salas de cine seleccionadas del país.

La película está protagonizada por actores naturales, como los dos cortos anteriores de Ramírez, “El edén” (2016) y “Damiana” (2017), ambos inspirados en las mismas problemáticas de los jóvenes marginados que están a la espera de una salvación que solo puede venir de ellos mismos, y que son pocos los que logran encontrarla.

“La Jauría” se presentó en el Festival de Cannes, donde se llevó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival, e igual se vio en San Sebastián, con una buena acogida de la crítica, que le significó a la producción la presentación como candidata por Colombia a la categoría de Mejor Película Iberoamericana.