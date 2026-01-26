x

Santiago Posteguillo visita a Medellín para hablar de Julio César

El maestro de la novela histórica, Santiago Posteguillo, llega a la Biblioteca Pública Piloto este miércoles. Descubra los secretos de su saga sobre Julio César y su vínculo con Colombia.

  • Santiago Posteguillo es uno de los autores españoles más exitosos de los últimos años. Foto: Cortesía.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Invitado al Hay Festival de Medellín, el escritor español Santiago Posteguillo es uno de los pesos pesados de la industria editorial en Hispanoamérica. Sus novelas sobre la antigua Roma han alcanzado la condición de superventas, el sueño dorado de los escritores. En una entrevista reciente con EL COLOMBIANO, el autor reflexionó sobre la fascinación que perdura en las audiencias actuales por la historia de Roma y sus personajes, explicando que en ella vemos reflejadas las ambiciones políticas, luchas por el poder, casos de corrupción y el surgimiento de líderes carismáticos Además, subrayó que nuestro origen cultural está profundamente ligado a Roma, desde el idioma —derivado del latín— hasta las bases del derecho occidental.

Posteguillo contó que su decisión de embarcarse en la trilogía Africanus, inspirada en el general romano Escipión, surgió tras intentos fallidos de publicación en otros géneros novelescos. En dichas novelas, Posteguillo dice haber unido su interés por la historia de Roma con su pasión por contar historias. Además, al investigar, descubrió que existían muchas ficciones sobre Aníbal, pero ninguna sobre quien lo derrotó. Una vez publicado, este proyecto convirtió a Posteguillo en un autor reconocido por el gran público.

Al hablar de Julio César, el protagonista de la serie de novelas en la que trabaja por estos días, Posteguillo afirmó que si bien terminó siendo un dictador, surgió en un contexto de república oligárquica y lideró una facción popular. Afirmó que, tras vencer en la guerra civil, perdonó la vida y los bienes de sus enemigos políticos, una “generosidad en la victoria” que lo diferencia de los dictadores del siglo XX. Su asesinato, señaló, fue perpetrado precisamente por aquellos a quienes había perdonado.

Respecto a su proceso creativo, Posteguillo dijo que se basa en una documentación que incluye fuentes primarias (autores de la época), secundarias (historiadores modernos) y viajes a los escenarios clave de sus novelas para dotar de mayor emoción y verosimilitud a la narración. Sobre su rutina de escritura, describió una jornada suya cuando no está de viaje promocional: escribe en dos sesiones diarias (mañana y tarde), de dos a tres horas cada una, partiendo de un esquema preparado la noche anterior para evitar el “terror de la hoja en blanco”.

Finalmente, habló de su afecto por Colombia, donde ha sido “recibido cálidamente por los lectores”. Confesó que Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, marcó un hito en su vida como lector, recordando haber leído las últimas 150 páginas de una sola vez, incapaz de soltar el libro.

