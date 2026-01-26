Santiago Posteguillo visita a Medellín para hablar de Julio César

Invitado al Hay Festival de Medellín, el escritor español Santiago Posteguillo es uno de los pesos pesados de la industria editorial en Hispanoamérica. Sus novelas sobre la antigua Roma han alcanzado la condición de superventas, el sueño dorado de los escritores. En una entrevista reciente con EL COLOMBIANO, el autor reflexionó sobre la fascinación que perdura en las audiencias actuales por la historia de Roma y sus personajes, explicando que en ella vemos reflejadas las ambiciones políticas, luchas por el poder, casos de corrupción y el surgimiento de líderes carismáticos Además, subrayó que nuestro origen cultural está profundamente ligado a Roma, desde el idioma —derivado del latín— hasta las bases del derecho occidental.

Posteguillo contó que su decisión de embarcarse en la trilogía Africanus, inspirada en el general romano Escipión, surgió tras intentos fallidos de publicación en otros géneros novelescos. En dichas novelas, Posteguillo dice haber unido su interés por la historia de Roma con su pasión por contar historias. Además, al investigar, descubrió que existían muchas ficciones sobre Aníbal, pero ninguna sobre quien lo derrotó. Una vez publicado, este proyecto convirtió a Posteguillo en un autor reconocido por el gran público.

Al hablar de Julio César, el protagonista de la serie de novelas en la que trabaja por estos días, Posteguillo afirmó que si bien terminó siendo un dictador, surgió en un contexto de república oligárquica y lideró una facción popular. Afirmó que, tras vencer en la guerra civil, perdonó la vida y los bienes de sus enemigos políticos, una “generosidad en la victoria” que lo diferencia de los dictadores del siglo XX. Su asesinato, señaló, fue perpetrado precisamente por aquellos a quienes había perdonado.