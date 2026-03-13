Fiscalía imputará a ex viceministro de Defensa y tres personas más por contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación anunció imputación de cargos contra cuatro personas por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con el mantenimiento de helicópteros militares. Se trata de un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17. Entre los señalados están el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie. Según la investigación, estas personas habrían participado en un entramado que direccionó de forma irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional de Colombia.

Los hechos habrían ocurrido entre septiembre y diciembre de 2024, periodo en el que, según la Fiscalía, se habrían tomado decisiones y realizado actuaciones para favorecer de manera indebida ese contrato. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará varios delitos, entre ellos falsedad en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias y fraude procesal. Por estos mismos hechos, ya había sido judicializados Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército.

Lo que se sabe del caso

Colombia cuenta con 20 helicópteros MI-17 desde la década de los 80. Sin embargo, el uso de estas máquinas entró en crisis en 2022, debido a las sanciones que impusieron EE. UU. y Europa a Rusia, por su violenta invasión a Ucrania. Dichas restricciones bloquearon la comercialización y contratación de servicios militares rusos, incluyendo los acuerdos de mantenimiento que tenía Colombia para su flota aérea.