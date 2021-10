“El éxito no me desvela, pero estoy preparado para recibirlo”: Reykon

“Lo que ha tenido Reykon desde el inicio de su carrera es que ha apoyado a los talentos nuevos, no soy de los que se pegó de los éxitos de otros o cuando una canción está pegada para hacer una colaboración, yo voy es con los artistas emergentes y es lo que pasa con Kapo, en él me vi reflejado, vi un pelado humilde, trabajador, con muchos sueños. Empezó una bonita amistad y la canción fluyó”.

¿De qué se trata Mochilera?

“Esa canción tiene un concepto muy bonito y no tiene que ver con el aventurero de las carreteras, estamos hablando es de las personas descomplicadas, sin estratos sociales, es la historia de una mujer alegre y descomplicada que te mata”.

¿Usted fue mochilero, viajó en camiones y buses?

“Sí fui mochilero, me fui a Cartagena con 10.000 pesos, pero ahora lo haría bajo otras circunstancias, todo lo descomplicado es muy bueno. Me gusta lo que no se planea y ese es el estilo de un mochilero, me gusta trabajar en orden y tener un Norte, pero me encanta lo que no está planeado”.

¿Está viviendo hoy lo que algún se trazó como meta?

“Uno proyecta muchas cosas, pero el camino tiene unas curvas que uno no las espera, cuando comencé mi carrera llegó un momento en el que me vi con mucho éxito y pensé que todo iba a ser así, pero no vi llegar otras cosas que no son tan buenas, muchos excesos, daños a terceros, aunque hoy en día nos seguimos equivocando soy una persona más madura, más concentrada en lo que tiene que hacer.

Creerse la fama es montarse en una película totalmente incorrecto.

Ahora me siento más preparado para el éxito, no es lo que no lo quiera, pero no es mi prioridad, es importante, pero no lo esencia, quiero disfrutarme la vida, quiero estar con mi hija, ir al colegio a recibir sus calificaciones, estar con mi mamá, disfrutar con mis perros, todo ese tipo de cosas son las que valoro más”.