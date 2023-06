Exfuncionario del Ministerio de Cultura denuncia desplantes homófobos y mal uso de las redes sociales oficiales

La indecisión del presidente Gustavo Petro de ratificar a Jorge Zorro en el Ministerio de Cultura o de, como le piden numerosos gestores y artistas colombianos, nombrar para ese cargo a otra persona ha sumido a esa cartera en un limbo que se traduce en desgano de los funcionarios o en renuncias de importantes fichas de la burocracia cultural.

Según fuentes cercanas al ministerio, allí se impone la idea de que las decisiones que se toman no son de fondo o de que las políticas que se trazan son transitorias. Tal limbo ha sido, precisamente, el que llevó a los artistas cercanos al gobierno del Pacto Histórico de pedirle al presidente otro rumbo para la cartera de un sector que fue crucial en la anterior campaña presidencial. Y, para ellos, ese otro rumbo comienza con apartar a Zorro del cargo.

Además de las críticas, dicha incertidumbre se ha traducido en las renuncias de funcionarios claves. Una de las más recientes fue la del líder de comunicaciones, Daniel José Téllez. El profesional entregó dos cartas de renuncias y, además, dio a conocer un comunicado para explicar las razones de su salida.

Radicada el 26 de mayo, la primera carta de renuncia habla de un “flagrante desacato” de los lineamientos del gobierno nacional para el uso de los medios institucionales. Aunque el documento no ahonda en el asunto, no fue aceptado por el ministerio. Téllez presentó una segunda carta, esgrimiendo los motivos personales como la causa de su renuncia.

Le puede interesar: “¿Nos creen imbéciles?”: Lucía González se va con todo contra Petro y el Ministerio de Cultura

Sin embargo, el tema no quedó ahí. En un comunicado a la opinión pública, con fecha del 9 de junio, Daniel José —que ahora trabaja en la Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá— ahondó en la circunstancia de su salida y agregó otro elemento que prendió las alarmas de los sectores artísticos del país.

Según el texto, el funcionario sostuvo una reunión con el ministro encargado en la que le transmitió sus observaciones. En dicha ocasión, se habrían ventilado unos supuestos desplantes de los que fue víctima el comunicador y que los habrían realizado asesores del ministro.

En la confianza de la conversación, Zorro le habría dicho que el motivo de la displicencia de los asesores estaría relacionado con la orientación sexual de Daniel José. “El ministro (e) me manifestó que muy posiblemente las razones por las que no me aceptaban estaban relacionadas a mi orientación y manifestación abierta como hombre homosexual”, se lee en el texto.

Además de esto, también se alude en el texto al uso indebido de las redes del Ministerio de Cultura. Sobre este punto en concreto EL COLOMBIANO conoció de una fuente que pidió reserva de su nombre que el viceministro encargado, Esteban Zabala, sería quien se estaría saliendo de las pautas oficiales para el uso de las redes sociales.

Al respecto se mencionan dos hechos. El primero se remonta a una supuesta petición de una de las asesoras del viceministro de organizar un Live en el que él explicara algo de la aprobación del Plan de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Y el segundo tendría que ver con unas transmisiones en las redes sociales del ministerio que el viceministro hizo desde el Cauca, en el marco del lanzamiento de un programa cultural.

En este caso, las críticas le llovieron al alto funcionario por emplear en los videos música sin los debidos permisos y por entrevistar a menores de edad sin el permiso expreso de sus padres. Todo esto, según fuentes consultadas, dejaría en evidencia la desorganización interna del Ministerio de Cultura.

Pareciera que el tiempo de Zorro en el Ministerio de Cultura está contado. Al menos así lo quieren creer los gestores culturales cercanos al petrismo. Sin embargo, su paso por el cargo, apuntan algunos entendidos, demostraría el enorme peso que la primera dama Verónica Alcocer tiene en ciertos sectores del gobierno.