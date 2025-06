¿Quién pidió pollo? Recetas e historias de Álvaro Molina

Por Álvaro Molina

@molinacocinero Soy de la época en la que se acuñó esta frase, que hacía referencia al privilegio de comer pollo, muy distinto a ahora cuando el consumo se disparó por ser más asequible que la carne y la facilidad de su preparación. Antes se servía en ocasiones especiales. Siempre me gustó la pechuga porque era la presa a la que accedían los mayores; menos mal, mi mamá no está leyendo. Puede leer: ¿Se puede montar un restaurante colombiano con éxito? Cuando estaba chiquito, las gallinas del campo tenían la costumbre de pasar la carretera cuando venía un carro. Con frecuencia volaba el plumero y las pobres quedaban tiradas en medio. A mi papá le daba tristeza y paraba a pagarla con un adicional para el revuelto. Horas después volvíamos a comernos el sancocho. Muchas veces nos sentamos en el corredor de esas casas donde señoras campesinas nos deslumbraron con sus sancochos de $5 pesos, con arepas de pelao, quesito recién hecho y chocolate espumoso.

Por los 70, había pocas avícolas y la gente compraba los pollos cuando salía a puebliar. En las plazas de mercado los vendían vivos, pero casi todos pedían que los sacrificaran y desplumaran. Algunos compraban pollitos y los engordaban para el sancocho pero cuando se volvían mascotas se morían de viejos. Gracias a la IA salí de una duda que me desvelaba y no me atrevía a preguntar sobre el sexo de los plumíferos: “Cuando compras pollo, son aves jóvenes, machos y hembras, criadas para consumo. La diferencia de sexo no afecta la calidad de la carne. La distinción entre pollo, gallo y gallina se refiere más a la edad y al rol del ave en la producción”. El sexo importa si quiere el racimo de huevos nonatos, una exquisitez en desuso. Crecí “temperando” en una finca en el Picacho en donde mis tías hacían sancochos, ajiacos, sudaos, arroz y espaguetis con pollo para más de 50 primos muertos de hambre. Añoro profundamente esos sabores como a mis tías. Puede leer: En busca del tiempo perdido, una reflexión gastronómica de Álvaro Molina En restaurantes mi favorito era el cordon blue (ese si blu) apanado, relleno con jamón y queso. De los de alto Turmequé los que más me gustan son el del Chef Sebastián Ramírez en el San Fernando Plaza y el que hacía el Chef John Zárate en La legumbrería. En el mundo el más importante puede ser el Coq au vin francés, pero me encantan las sopas asiáticas, el nasi goreng, los salteados como el chop suey y al curry de la India. Soy fan de los de de KFC, Chick Fil A, Hooter´s y varias cadenas de comida rápida. Pero si bien, muchos me gustan, deliro con el bbq de Frisby; le daría 3 Michelín.

Una proteína versátil que no necesita mucha destreza culinaria. Cocido, frito, salteado, asado, estofado, caramelizado, confitado, apanado, molido, enharinado, rebozado, desmenuzado, sudao, escalfado, rostizado, braseado... en fin, rico y sin complicaciones. Se dice que el asado es herencia de la cocina magrebí como mucho de lo que comemos hoy. La “rueda de Chicago” donde dan vueltas asándose se llama espeto giratorio, es una de las técnicas más expandidas por el mundo. La conocí en un local, que no es el mismo de ahora, donde abrió pollos Mario en el Poblado y arriba del Ley de la 70 en donde vendían pasteles casi tan ricos como los de Cocorolló, de locos. De las pollerías también me encanta el consomé con huevo duro, corazón, hígado, mollejas, papa y cilantro, pero siempre me he preguntado el por qué, salvo pocas excepciones, usan arepas tristes que muchas veces terminan en la basura. Puede leer: Todo es parte del paseo: la gastronomía de los pueblos recomendada por Álvaro Molina El broaster se tendrá que incorporar al repertorio de nuestra cocina regional porque en los pueblos invadieron las vitrinas de las cafeterías, curiosamente barato, porque como dice Carlos Mario Aguirre: ¿Dónde está lo barato?

Empezamos una serie con recetas caseras de esta ave que nos da tantas satisfacciones en la mesa

Al horno: en un bowl ponga un buen trozo de mantequilla y mézclela con canela, orégano o tomillo, sal y pimienta. Unte el pollo por todos lados y reserve un poco. Levante la piel para poner mantequilla por debajo. En un molde ponga trozos de cebolla y zanahoria, unos dientes de ajo estripados, una taza de agua y para que le quede mejor un poquito de cubito de caldo desmenuzado. Ponga el pollo y cubra con papel de aluminio. Hornee por 1 hora a 150°. Retire el papel y suba el calor al máximo. Mezcle la mantequilla que le quedó con queso crema y llene la barriga del pollo para que quede jugoso y suave. Hornee volteando hasta que dore. A la canasta: un clásico de la cocina hotelera perfecto para los más chicos de la familia. Salpimiente unos muslitos de los que llaman colombinas y enharínelos. Cocine unas papas al dente y córtelas en bastones. Frite las papas y los muslitos hasta dorar. Prepare dos salsas: dos cucharadas de vinagre blanco, dos de miel, dos de mostaza y una cucharadita de azúcar (o las necesarias hasta que quede rica). La otra es con kétchup: salsa de tomate, limón, cilantro picado y mejor con un poquito de ajo triturado. Le puede interesar: La alegría de cocinar (y una guía de técnicas culinarias) Sánduche rico: una pechuga cocida desmenuzada, unos trocitos de apio, manzana verde rallada, dos cucharadas de mayonesa, sal y pimienta y mezcle. Unte un pan con una buena mostaza. La más rica que me he comido recién es Piatto que se consigue en todos lados.

