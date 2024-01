Precisamente, este jueves 4 de enero se estrena en cartelera su nueva película, una comedia, que es el género que más le gusta. Se trata de Quiero que me mantengan , que no solo dirige, sino que él mismo escribió.

“Disfruto mucho haciendo películas, no me imagino en otra cosa, no me imagino dejando de decir las cosas que pienso, sin hablar de los problemas de la clase media, de su intimidad, de lo que pasa más allá de la pornomiseria”. Añade que sus cintas son la oportunidad que tiene la gente de “reírse de sí misma, de divertirse sobre lo que somos”.

Sobre Quiero que me mantengan cuenta que tras la pandemia por covid-19 se detectó que la gente cuando va a cine, por ejemplo, no quiere pensar en sus problemas económicos o de supervivencia diaria.

“Por eso pensamos en una historia de dos jóvenes, en una ciudad intermedia, que hacen una apuesta para ver quién consigue primero quién los mantengan”, relata Trompetero, que además de director de cine ha escrito cinco libros.

En su carrera en la publicidad fue distinguido con galardones como el León de Oro en Cannes, FIAP, New York Festival, Festival de Publicidad del Caribe, Moebius Telly y Nova, Cóndores.

La comedia

Casi todos los filmes que ha estrenado en su carrera han sido lanzados en la temporada de vacaciones de diciembre y enero, que es cuando más público va a las salas de cine.

“Me gusta comenzar el año tirándome al charco, casi como una predicción de que habrá trabajo todo el año”, dice el realizador, que remata casi todas sus frases con una carcajada.

Quiero que me mantengan la rodaron a inicios de 2023 en La Calera, a las afueras de Bogotá, donde recrearon una ciudad intermedia de Colombia, con la idea de buscar un universo diferente al de la capital del país, “por fuera de ese bogotanismo que reina en nuestro cine”.

Uno de los atractivos de la historia, narra Trompetero, es la banda sonora, para la que contaron con el apoyo de Discos Fuentes, para tener música, por ejemplo, de Joe Arroyo.

Aunque su nombre está ligado en la comedia, el director dice que actualmente está en una transición en la que busca un cine más profundo y reflexivo, tal y como lo hizo con Un parcero en Nueva York, producción de 2022, con Carlos Hurtado y María Cristina Pimiento, actualmente disponible en la plataforma Prime Video.