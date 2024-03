La maldición de Scorsese: ¿por qué Killers of the Flower Moon no ganó ningún Oscar? En la 96ª edición de los Oscar esta película, que había triunfado en taquilla y que tenía 10 nominaciones, regresó a casa sin un solo premio.

Killers of the Flower Moon es una película producida por Apple “con el objetivo de recaudar una gran suma de dinero con las suscripciones a Apple TV y llevarse importantes estatuillas”, informó Variety.