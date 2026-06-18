Poéticas Topográficas, 40 obras muestran los cambios del paisaje en el arte colombiano

A pesar de que parezcan eternos, pocas cosas cambian con la velocidad de los paisajes. Cualquiera, al volver a las calles de su infancia, percibe que aunque el mundo parezca el mismo, en el fondo es diferente. Precisamente es lo que muestra la exposición Poéticas Topográficas, que estará disponible para el público desde el 19 de junio hasta el 8 de agosto en la Galería Carlos Orozco (El Poblado). Curada por Camila Téllez, la muestra reúne 40 obras de seis artistas colombianos: Jorge Zapata, Cristina Abad, Cristina Castagna, María Jimena Herrera, Stefany Layton y Angélica Teuta. Siga leyendo: “Quise ser Borges, pero no pude”: Harold Alvarado Tenorio presenta Poemas en Medellín Según Téllez, la propuesta plantea una reflexión sobre el paisaje desde una perspectiva contemporánea, alejándose de la visión tradicional que lo entendía en su calidad de género pictórico o como un escenario de contemplación. En esta muestra, el paisaje se convierte en una experiencia viva, atravesada por la memoria, la tecnología, el residuo, la naturaleza y la experiencia íntima. La idea de esta exposición surgió de una inquietud personal de Téllez alrededor de cómo ha cambiado la manera de entender el paisaje en el arte contemporáneo. La curadora señaló que, aunque se trata de un tema recurrente en la historia del arte, hoy se aborda desde perspectivas mucho más amplias y complejas. Cada artista construye una aproximación distinta al concepto de paisaje. En el caso de Jorge Zapata, sus obras están conectadas con la memoria y el recuerdo. Sus piezas evocan paisajes habitados durante su infancia en San Vicente Ferrer, Antioquia, y espacios vinculados a momentos significativos de su trayectoria artística. No se trata de reproducciones literales, sino de paisajes reconstruidos desde la memoria, la nostalgia y la evocación emocional.

Angélica Teuta, por su parte, presenta una lectura del paisaje a través del color y la materia. Sus piezas están construidas con hilos provenientes de residuos de la industria textil y de confección de Medellín. A partir de estos materiales, crea composiciones que remiten a territorios y formaciones naturales como montañas, volcanes y geografías de gran riqueza cromática. Stefany Layton explora el paisaje desde la tecnología y la virtualidad. Su proceso creativo inicia en entornos de realidad virtual y modelado en 3D, donde construye escenarios inexistentes que posteriormente traslada a la pintura. El resultado son paisajes imaginarios que rompen con la representación tradicional y proponen nuevas formas de percepción.

La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto. FOTO Manuel Saldarriaga