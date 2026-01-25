Los Pleneros de la Cresta, una revolución sonora de Puerto Rico para el mundo

Los hermanos Ocasio le han dedicado su vida. La empezaron a tocar desde niños, pero fue en la universidad, en el año 2013, que conformaron con varios amigos el grupo Los Pleneros de La Cresta.

La plena es música, es un género originario de Puerto Rico, pero es también un escudo. A su ritmo, el pueblo puertorriqueño ha forjado su identidad y ha resistido el estatus colonial.

Aquella vez, el pueblo puertorriqueño le ganó el pulso al ejército estadounidense, y el gobierno, entonces en cabeza de George W. Bush, tuvo que anunciar el cese de las pruebas militares.

–Esa vez nuestro padre llevó un set de panderos pequeños para que nosotros tocáramos. Fue la primera vez que cogimos el tambor de mano, y desde ahí entendimos la importancia de la plena y todo lo que uno puede hacer cuando tiene un pandero en la mano –dice Joseph Ocasio, uno de los hermanos.

El primer recuerdo que los hermanos Ocasio tienen de la plena es de finales de los años 90, cuando su padre los llevó a una manifestación que movilizó al pueblo puertorriqueño contra el ejército estadounidense para que detuviera las maniobras militares en la isla municipio de Vieques, frente a la costa este de Puerto Rico.

Desde entonces han hecho un trabajo juicioso, han tocado por toda la isla y han publicado tres discos Mucho Gusto, Soy de la Isla (2015), Puerto Rico Vive (2021) y Sentimiento y Cultura (2024), pero sobre todo, han trabajo para preservar esta música e influir desde ahí en el desarrollo de la comunidad.

–Desde el 2017 nos hemos encargado de llegar a las escuelas de Puerto Rico y ofrecer talleres de bomba, plena y música de campo. Hemos recorrido el país, y en 2024 nos pusimos la meta de establecer un centro cultural en nuestro pueblo natal Ciales, para descentralizar los servicios culturales y que todos los pueblos aledaños pueda hacer parte de esta iniciativa –dice Joshuan.

En parte, ese trabajo, fue el que los puso a los ojos de Bad Bunny, que los invitó a colaborar en su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS con el tema CAFé CON RON. Esta canción, que los puso en los oídos del mundo, les ha dado una visibilidad extraordinaria, que ellos han asumido como una responsabilidad, así se han puesto a la tarea de dar a conocer la plena en el mundo, convertirla en un lenguaje común con el resto de América Latina, hacer lo que hizo hace años la salsa, cambiar el espíritu de la región, y cómo no, hablar de Puerto Rico por el mundo, que la gente conozca su realidad, su condición de Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, y la relación de subordinación política que eso supone.

–La plena es una herramienta, además de usarla para disfrutar, bailar y cantar, podemos utilizarla para defendernos como pueblo, para expresar lo que sentimos y poder establecer las condiciones de comunidad que nos merecemos en términos de educación, de vivienda, de uso de nuetros recursos. Nosotros como grupo hemos sido muy insistentes con eso desde el principio, siempre hemos sembrado la semilla de preguntarnos el por qué de las cosas, y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Esa es la manera que tenemos como pueblo de levantarnos, de unirnos y crear sentido de pertenencia –dice Joseph.

–Desde siempre, la plena ha sido resistencia, es el periódico del pueblo, y eso sigue siendo así, desde África, el tambor es resistencia pura –dice Josué.

La plena es una música sencilla –para tocarla se suele utilizar el pandero o tambor de mano, tres de ellos, cada uno haciendo un patrón rítmico diferente, y el güiro–. Lo importante es decir, ponerle ritmo a la palabra.

Este resurgir de la plena coincide con un momento de crisis en Puerto Rico, como el que vivieron hace años los hermanos Ocasio, cuando comenzaron a tocar. Ellos confían en la plena, saben que es capaz de todo.

Entre sus planes, además de seguir girando al lado de Bad Bunny en el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que los llevará por Brasil, Argentina, Australia, Japón y buena parte de Europa, está también el lanzamiento de su cuarto álbum.

–Queremos que sientan, que seamos de donde seamos, la plena es de ustedes, de todos. Ya gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar en sus oídos, ahora queremos estar dentro de sus corazones –dice Joshuan.

Aún esta por verse si acompañarán a Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl, para hacer sonar la plena en el corazón de Estados Unidos.