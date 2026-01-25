Los Pleneros de la Cresta, una revolución sonora de Puerto Rico para el mundo

El primer recuerdo que los hermanos Ocasio tienen de la plena es de finales de los años 90, cuando su padre los llevó a una manifestación que movilizó al pueblo puertorriqueño contra el ejército estadounidense para que detuviera las maniobras militares en la isla municipio de Vieques, frente a la costa este de Puerto Rico.
–Esa vez nuestro padre llevó un set de panderos pequeños para que nosotros tocáramos. Fue la primera vez que cogimos el tambor de mano, y desde ahí entendimos la importancia de la plena y todo lo que uno puede hacer cuando tiene un pandero en la mano –dice Joseph Ocasio, uno de los hermanos.
Aquella vez, el pueblo puertorriqueño le ganó el pulso al ejército estadounidense, y el gobierno, entonces en cabeza de George W. Bush, tuvo que anunciar el cese de las pruebas militares.
La plena es música, es un género originario de Puerto Rico, pero es también un escudo. A su ritmo, el pueblo puertorriqueño ha forjado su identidad y ha resistido el estatus colonial.
Los hermanos Ocasio le han dedicado su vida. La empezaron a tocar desde niños, pero fue en la universidad, en el año 2013, que conformaron con varios amigos el grupo Los Pleneros de La Cresta.